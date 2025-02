AfD Bestätigt Großzügige Spende, Details Bleiben Geheim

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat eine großzügige Spende erhalten. Details zur Art und Höhe der Spende werden jedoch zunächst zurückgehalten. Die Nachricht kommt in einem Kontext, in dem die Finanzierung von Parteien in Deutschland immer wieder diskutiert wird.

Schatzmeister Carsten Hütter bestätigte auf Anfrage mit großer Dankbarkeit den Empfang einer großzügigen Spende . Zu den Details der Spende , wie Art und Höhe, machte er zur Zeit keine Angaben. Die AfD tritt am 23. Februar mit ihrer Kanzlerkandidatin Alice Weidel an der Spitze zur Bundestagswahl an.

Das Programm sieht unter anderem eine grundlegende Rückabwicklung der deutschen Politik der vergangenen Jahrzehnte vor – etwa den Ausstieg aus dem Euro und der EU, die Annäherung an Russland und die Abkehr von den Pariser Klimazielen. Derzeit schließen alle Parteien Regierungsbündnisse mit der AfD aus. Im Zusammenhang mit der Spende an die AfD wird die Frage nach der Finanzierung von Parteien in Deutschland wieder aktuell. Parteiengesetzlich müssen Parteien jeweils bis zum 30. September – auf Antrag bis spätestens zum 31. Dezember – ihren Rechenschaftsbericht aus dem Vorjahr dem Bundestag vorlegen. Der Bundestag veröffentlicht diese Berichte dann später in gesammelter Form





