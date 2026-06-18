AfD-Bundesparteitag in Erfurt: Sanktionen für Abgeordnete, stärkere Jugend und Beitragserhöhung

Auf dem anstehenden Bundesparteitag der AfD in Erfurt werden unter anderem Strafzahlungen für Abgeordnete ohne Wahlkreisbüro, ein größerer Einfluss der Parteijugend "Generation Deutschland" sowie eine mögliche Erhöhung der Mitgliedsbeiträge diskutiert.

In Erfurt steht ein entscheidender Bundesparteitag der Alternative für Deutschland an, der für den 4. Juli terminiert ist. Die beiden Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla stellen sich der Wiederwahl, während gleichzeitig grundlegende satzungsrechtliche Änderungen diskutiert werden sollen.

Ein vorliegendes 58-seitiges Antragsbuch gibt Einblick in die geplanten Beschlüsse. Ein zentraler Punkt ist die geplante Einführung einer Sanktion für Bundestagsabgeordnete, die kein Wahlkreisbüro unterhalten. Künftig sollen solche Abgeordneten eine monatliche Strafe von 500 Euro an die Partei zahlen. Zur Begründung wird angeführt, dass Wahlkreisbüros die lokale Präsenz der Partei sicherten.

Bisher erhalten Abgeordnete eine steuerfreie Aufwandsentschädigung, die unter anderem für ein Wahlkreisbüro vorgesehen ist, deren Verwendung aber nicht nachgewiesen werden muss. Diese Regelung soll nun durch den finanziellen Anreiz gestärkt werden. Ein weiterer Antrag zielt darauf ab, den Einfluss der AfD-Jugendorganisation "Generation Deutschland" zu vergrößern. So soll der Nachwuchs mit ihrem Vorsitzenden Jean-Pascal Hohm künftig mit mindestens einem Vertreter in zentralen Parteigremien wie der Programmkommission und dem Bundeskonvent vertreten sein.

Diese Gremien entscheiden über die grundsätzliche Ausrichtung der Partei in Politikfeldern wie Rente, Wirtschaft und Verteidigung. Darüber hinaus soll die Jugendorganisation auch bei der Haushaltsplanung und Finanzverteilung ein Mitspracherecht erhalten. Dieser Vorstoß würde die Position des parteieigenen Nachwuchses deutlich aufwerten. Auf finanzpolitischer Ebene plant der AfD-Parteikonvent, den Mindestmitgliedsbeitrag von aktuell 120 Euro pro Jahr auf 150 Euro anzuheben.

Als Begründung wird angeführt, dass der Beitrag seit 2013 unverändert geblieben sei. Dieser Vorschlag stößt jedoch auf Widerstand, da ein Gegenantrag eine moderate Erhöhung auf 132 Euro vorsieht und die geplante Steigerung als unverhältnismäßig kritisiert. Gleichzeitig strebt der Thüringer Landeschef Björn Höcke eine Überarbeitung der sogenannten Unvereinbarkeitsliste an. Diese Liste führt Parteien und Organisationen auf, deren Mitgliedschaft für AfD-Mitglieder unzulässig ist.

Höcke will den Extremismusbegriff enger fassen, sodass nur noch Gruppen darunter fallen, die die Demokratie abschaffen und dabei militant vorgehen. Diese Änderung könnte die bisherige Abgrenzung zum Rechtsextremismus relativieren. Aufgrund des Superwahljahrs 2029 mit Bundestags-, Europa- und Landtagswahlen ist zudem geplant, den regulären Bundesparteitag komplett entfallen zu lassen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Afd Bundesparteitag Erfurt Wahlkreisbüro Sanktion Generation Deutschland Mitgliedsbeitrag Unvereinbarkeitsliste Björn Höcke Sebastian Münzenmaier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AfD: Bundestag hebt Immunität von AfD-Politiker aufNach der Aufhebung seiner Immunität prüft die Staatsanwaltschaft Schritte gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Haise aus Baden-Württemberg. Was ihm vorgeworfen wird – und wie es nun weitergeht.

Read more »

Achtjähriger in Erfurt vermisst – Polizei bittet um MithilfeMitten auf einem Fest verliert eine Mutter ihren acht Jahre alten Sohn aus den Augen. Der autistische Junge ist orientierungslos unterwegs – jetzt zählt jede Beobachtung.

Read more »

Achtjähriger in Erfurt vermisst – Polizei bittet um MithilfeIn Erfurt wird ein Achtjähriger vermisst. Der Junge habe mit seiner Mutter am Dienstagabend ein Fest in Erfurt besucht und sei plötzlich verschwunden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Derzeit werde nicht von einem Verbrechen ausgegangen.

Read more »

Achtjähriger in Erfurt vermisst – Polizei bittet um MithilfeErfurt (th) - In Erfurt wird ein Achtjähriger vermisst. Der Junge habe mit seiner Mutter am Dienstagabend ein Fest in Erfurt besucht und sei plötzlich

Read more »