AfD-Chef Tino Chrupalla spricht im Handelsblatt-Interview über geheime Treffen mit Konzernchefs, Deals mit CDU-Abgeordneten und einen „Haarriss“ im Verhältnis zu Alice Weidel.

Es riecht nach Weihrauch im Büro von Tino Chrupalla, in der Ecke leuchtet ein Schwibbogen aus dem Erzgebirge. Von seinem Schreibtisch aus im Jakob-Kaiser-Haus sieht der AfD-Co-Chef den Reichstag, in dem seine Partei als stärkste Oppositionskraft sitzt.

„Mir reichen 30 Prozent Zustimmung auf Bundesebene nicht“, sagt er im Gespräch mit dem Handelsblatt. „gelingen“: die Wahl von Ulrich Siegmund zum ersten AfD‑Ministerpräsidenten. Und Chrupalla deutet an, dass er selbst ähnliche Ambitionen hegt. 2029 wird in seiner sächsischen Heimat der Landtag gewählt. Er könnte dann selbst antreten.

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Herr Chrupalla, am 8. Dezember findet in Sachsen-Anhalt die Ministerpräsidentenwahl statt, Ulrich Siegmund fehlen drei Stimmen. Rechnen Sie trotzdem damit, dass er gewählt wird? Da ich selbst auch Gespräche geführt habe, gehe ich fest davon aus, dass die Wahl gelingen wird.