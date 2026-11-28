Tino Chrupalla gibt Interviews, die interne Risse in der AfD offenbaren. Von DAX-Kontakten bis zur Abschiebepolitik: Was die Kandidatur für Sachsen bedeutet.

Der Co-Vorsitzende der Alternative für Deutschland, Tino Chrupalla, hat erstmals öffentlich über geheime Kontakte zu Führungspersonal großer DAX-Konzerne gesprochen. Zudem räumt er Spannungen mit seiner Co-Chefin Alice Weidel ein und verteidigt seine Strategie für die Landtagswahl in Sachsen. Diese Enthüllungen erfolgen nach seinem Geständnis im BILD-Sachsen-Podcast, das nun in einem Interview mit dem Handelsblatt präzisiert wurde. Die Aussagen bergen erhebliches Sprengpotenzial für die innenpolitische Ausrichtung der Partei.

DAX-Kontakte und Diskretion

Tino Chrupalla bestätigt, dass er bereits Kontakte zu den Chefs großer DAX-Unternehmen aufgenommen hat. Er erwähnt Namen nicht, begründet dies aber mit der notwendigen Diskretion. Unternehmensteilnehmer befürchten einen Shitstorm und müssten sich vor ihren Vorständen und Aufsichtsräten rechtfertigen, weshalb sie sich von öffentlichen Bekenntnissen zur AfD abwenden wollen.

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Um diese Hemmschwelle abzumildern, plant die Partei Anpassungen im neuen Grundsatzprogramm. Chrupalla äußert die Sichtweise, dass die Einführung der D-Mark nicht als Symbol ins Schaufenster gestellt werden sollte, da dies abschreckend wirke. Gleichzeitig plädiert er dafür, den Binnenmarkt und den Schengen-Raum beizubehalten, um wirtschaftliche Stabilität zu signalisieren.

Konfliktlinie zu Alice Weidel

Offene Meinungsverschiedenheiten zwischen Tino Chrupalla und Alice Weidel sind seit drei Wochen deutlich spürbar. Der Konflikt eskalierte, als Chrupalla Ende November die US-Abschiebebehörde ICE kritisierte. Weidel, die als Befürworterin westlicher Bindungen gilt, distanzierte sich öffentlich und bedankte sich bei dem ehemaligen ICE-Einsatzleiter Gregory Bovino.

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Chrupalla bestreitet zwar nicht, dass es Differenzen gibt, bezeichnet diese jedoch nur als Haarriss. Er verweist darauf, dass in den USA mindestens 60 Menschen in Abschiebehaft gestorben sind, was seine Kritik an der ICE rechtfertigt. Im internen Ranking der Beliebtheit führt Weidel mit 81,3 Prozent auf dem Parteitag in Erfurt im Juli, während Chrupalla auf 70 Prozent kommt.

Kandidatur in Magdeburg

Im Zentrum des aktuellen politischen Interesses steht die bevorstehende Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen. Ulrich Siegmund, der AfD-Kandidat für Thüringen, ist als Modell für eine AfD-Regierungsspitze im Gespräch. Chrupalla ist überzeugt, dass Siegmund zum ersten AfD-Ministerpräsidenten gewählt wird, trotz einer knappen Mehrheit. Die AfD-Fraktion verfügt über 39 von 83 Sitzen, sodass für eine Mehrheit genau drei Stimmen fehlen.

Chrupalla gibt an, mit Abgeordneten aus der BSW-Fraktion und einigen CDU-Abgeordneten gesprochen zu haben. Die CDU dementiert jedoch jegliche Unterstützung für Siegmund. Chrupalla schließt Neuwahlen nicht aus, erwartet aber, dass die AfD beweist, regierungsfähig zu sein, um stabile Verhältnisse zu schaffen.

Positionierung und Abschiebung

Zur Abschiebungspolitik relativiert Chrupalla seine früheren Aussagen. Er bestreitet, je gefordert zu haben, 2,6 Millionen Menschen innerhalb von drei Wochen abzuschieben, und nennt diese Zahl als unrealistisch. Seine Kritik an der US-amerikanischen Praxis bleibt erhalten, doch er warnt vor zu radikalen Formulierungen im eigenen Lager.

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Im Verhältnis zu anderen rechten Kräften distanziert er sich nicht von Björn Höcke. Chrupalla beschreibt einen Selbstlernprozess Höckes und kritisiert die mediale Darstellung des Thüringer Parteichefs als "großen schwarzen Lord". Diese Nuancen in der Rhetorik zeigen die komplexen Dynamiken innerhalb der AfD-Führung.