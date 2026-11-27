In einem Podcast hat Alice Weidel ungewohnt persönliche Fragen beantwortet. Die AfD-Chefin erzählt, wie sie sich im Studium in eine Frau verliebte, und erklärt, dass sie Frauen und Männer attraktiv finde. Außerdem offenbart sie, warum ihre Söhne in der Schweiz zur Schule gehen.

Alice Weidel hat sich zu einer Beziehung im Studium mit einer Frau geäußert. In einem Podcast hat Alice Weidel ungewohnt persönliche Fragen beantwortet. Die AfD-Chefin erzählt, wie sie sich im Studium in eine Frau verliebte, und erklärt, dass sie Frauen und Männer attraktiv finde.

Außerdem offenbart sie, warum ihre Söhne in der Schweiz zur Schule gehen. Alice Weidel hat sich ungewohnt offen über ihre sexuelle Orientierung geäußert.

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"Ich finde auch Männer attraktiv im Übrigen. Also, ich finde Frauen und Männer attraktiv", sagte die AfD-Chefin in der "Welt"-Gesprächsreihe "Zur Wahrheit gehört ...