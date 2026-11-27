Heute lebt Weidel mit ihrer Frau und zwei Söhnen in der Schweiz. In einem Podcast erzählt die AfD-Chefin von der ersten Beziehung mit einer Frau.

Heute lebt Weidel mit ihrer Frau und zwei Söhnen in der Schweiz. In einem Podcast erzählt die AfD-Chefin von der ersten Beziehung mit einer Frau.hat nach eigenen Angaben erstmals während des Studiums eine öffentlich sichtbare Beziehung zu einer Frau gehabt.

In der Schule sei das nicht so Thema gewesen, weil sie mit Sport und Musik machen beschäftigt gewesen sei, sagte die AfD-Chefin im „Welt“-Podcast „Zur Wahrheit gehört...

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“. „Also möglicherweise bin ich auch ein Spätzünder gewesen. “ Sie finde auch Frauen und Männer attraktiv, fügte sie hinzu. Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns.