AfD-Datenleck: Spenderdaten von gut 8700 Personen betroffen

Im AfD-Datenleck tauchen Spenderdaten von gut 8700 Personen auf. Fachleute sehen darin einen möglichen massiven Datenschutzverstoß der Partei.

Im Datenleck der AfD finden sich nach Recherchen des Tagesspiegel s Hunderte Mails und Dokumente, die die Partei nicht nur politisch, sondern auch datenschutzrechtlich in Bedrängnis bringen könnten. Der rund 280 Gigabyte umfassende Datensatz enthält neben Kommunikation und Entscheidungsgrundlagen auch Nachweise über Spenden, die über die Jahre an die Alternative für Deutschland geflossen sind.

Besonders brisant ist, dass die AfD nach den Angaben aus den internen E-Mails automatisiert benachrichtigt wurde, wer zu welchem Zeitpunkt welchen Betrag über den Zahlungsdienstleister Paypal überwiesen hat. Die Recherche zeigt damit, wie umfangreich die personenbezogenen Daten von Spendern in dem Datenbestand sind.

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Umfang der Spenden und betroffenen Spender

Mehr als 12.000 Spenden, die zwischen 2014 und 2025 bei der AfD eingingen, lassen sich nach der Zusammenführung der Listen aus dem Datenleck nachvollziehen. Die Summen liegen größtenteils zwischen zwei und 150 Euro, es handelt sich also überwiegend um Kleinspenden.

Die überwiegende Mehrheit dieser Zahlungen ging in den Jahren 2017 und 2018 ein. In einem Großteil der Fälle tauchen zudem Namen, Beträge, Bankdaten sowie E-Mail- und Heimadressen der Paypal-Spender auf. Streicht man Mehrfachspender heraus, sind gut 8700 Personen betroffen.

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Neben den Spendenlisten enthält das Datenleck auch Dutzende per E-Mail verschickte Kontoauszüge. Diese nennen ebenfalls Spenderdaten und zusätzlich Mitgliedsbeiträge von Parteimitgliedern, in vielen Fällen mit vollständigen Adressen.

Warum die Spendernachweise rechtlich heikel sind

Nach Einschätzung von Fachleuten könnte die AfD mit der Speicherung dieser Daten gegen das Datenschutzrecht verstoßen haben. Die Partei könnte die Spenderdaten nach geltender Rechtslage womöglich gar nicht in dieser Form vorhalten.

Das Parteiengesetz verlangt zwar eine transparente Dokumentation von Parteispenden und verbietet anonyme Zuwendungen über 500 Euro. Name und Anschrift müssen jedoch nur im Rechenschaftsbericht erscheinen, wenn die Spendensumme innerhalb eines Jahres höher als 10.000 Euro liegt. Für alle übrigen Spenden müssen solche Daten laut den Angaben gelöscht werden, sofern sie nicht unmittelbar an Landes- oder Gebietsverbände gingen.

Der Rechtsanwalt Martin Schirmbacher, Partner und Fachanwalt für IT-Recht bei der Berliner Kanzlei Härting Rechtsanwälte, sieht darin einen sehr schwerwiegenden Vorfall. Er verweist auf das Verbotsprinzip im Datenschutzrecht, wonach personenbezogene Daten nur so lange verarbeitet werden dürfen, wie eine Rechtsgrundlage besteht.

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Folgen für die Spender und Pflichten der Partei

Für die betroffenen Spender sind die Nachweise nach Angaben aus der Recherche äußerst heikel, da sie seit Oktober öffentlich einsehbar sind. Die Verbindung von Klarnamen, Anschrift und E-Mail-Adresse könnte laut Recherche Anfeindungen, Übergriffe, Spam oder Hacking-Versuche nach sich ziehen. Auch Anzeigen beim jeweiligen Arbeitgeber oder Reputationsschäden seien denkbar.

Der AfD-Bundesverband hat nach eigenen Angaben am 20. Oktober 2026 um 18:59 Uhr einen Datenschutzvorfall gemeldet. Die Partei prüft laut einem Sprecher, ob die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Meldung und eine mögliche Benachrichtigung der betroffenen Personen erfüllt sind. Zudem will sie bewerten, ob sie technisch und organisatorisch genügend getan hat, um einen solchen Vorfall zu verhindern.

Schirmbacher betont, dass Unternehmen, Behörden und Parteien bei sensiblen Daten ein besonders hohes Schutzniveau herstellen müssen. Wer keine ausreichenden technisch-organisatorischen Maßnahmen wie Verschlüsselung, Protokollierung und Zugriffsbeschränkungen vorhält, begeht nach seiner Darstellung bereits einen Verstoß, der bußgeldbewehrt sein kann.