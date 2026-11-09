Alexander Gauland leidet an Krebs und nimmt nur eingeschränkt am Bundestag teil. Die Chemotherapie beeinträchtigt die politische Arbeit des 85-Jährigen erheblich.

Alexander Gauland, der 85-jährige AfD-Ehrenvorsitzende und langjährige Bundestag sabgeordnete, ist an Krebs erkrankt. Diese gravierende Diagnose hat direkten Einfluss auf seine aktuelle politische Tätigkeit im Deutschen Bundestag. Gauland durchläuft aktuell eine Chemotherapie und war in den vergangenen Monaten bereits dreimal operiert worden, wie sein Büro bestätigte.

Diagnose und Therapie beeinflussen Arbeit

Die Krebserkrankung beeinträchtigt die politische Arbeit von Dr. Gauland erheblich. Seit Anfang des vergangenen Jahres kann der 85-Jährige aufgrund seiner gesundheitlichen Situation nur eingeschränkt an den Sitzungen des Parlaments teilnehmen. Sein Büroleiter Marco Wall erklärte der Medienplattform Tag24, dass der Politiker derzeit vorwiegend von zu Hause aus arbeite. Die Präsenz im Plenarsaal ist nun davon abhängig, wie gut die laufende Chemotherapie anschlägt und wie sich sein allgemeines Befinden entwickelt.

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Parteiausrichtung und Führungsstruktur

Der aus Sachsen stammende Ehrenvorsitzende ist eine zentrale Figur der Alternativen für Deutschland (AfD). Er wirkt eng mit den aktuellen Parteichefs Alice Weidel, die 47 Jahre alt ist, und Tino Chrupalla, 51 Jahre alt, zusammen. Diese Konstellation aus der historischen Fraktionsführung und der aktuellen Parteispitze prägt das politische Profil der AfD. Gaulands Rückzug aus dem operativen Tagesgeschäft stellt eine spürbare Veränderung in der öffentlichen Darstellung der Partei dar, da er lange Zeit als eine der gesichtsträchtigsten Stimmen der rechtskonservativen Bewegung galt.

Offizielle Stellungnahmen und Vorankündigungen

Die genaue Diagnose von Krebs wurde von Gauland öffentlich noch nicht explizit benannt, zuvor deutete er gesundheitliche Probleme an. In einem Interview vom 25. Februar 2026 erwähnte der Politiker vage: Das hänge immer von der Gesundheit ab, und da gehe es ihm zurzeit nicht gut. Er sprach damals jedoch noch nicht von einer Krebserkrankung. Unklar bleibt nach wie vor, wann genau Gauland von der Diagnose erfahren hat. Sein Büro gab keinen genauen Zeitpunkt der Diagnose bekannt, sodass auch nicht geklärt ist, ob der Krebs bereits vor der jüngsten öffentlichen Aussetzungsphase bestand.

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Beteiligungsquote im Bundestag sinkt

Trotz der beginnenden Erkrankung trat Gauland im Laufe des Jahres 2026 noch mehrfach im Bundestag auf. Ein besonderer Auftritt war am 25. Juni, an dem er in einer Aktuellen Stunde zum Ukraine-Krieg eine Rede hielt. In dieser Erklärung betonte er: Wenn die Ukraine weiterkämpfen will, ist das ihr gutes Recht, doch nicht unsere Sache. Diese Aussage ist in der Mediathek des Bundestags dokumentiert und zeigt seine weiterhin aktive, wenn auch eingeschränkte, Präsenz.

Laut einer Auswertung der Nachrichtenplattform Tag24 sank seine Beteiligung an den offiziellen Abstimmungen jedoch deutlich. Seit Beginn der 21. Wahlperiode nahm Gauland nur bei 47 von 85 namentlichen Abstimmungen mit ab. Bei 38 Abstimmungen ist keine Stimmabgabe verzeichnet, was einer Beteiligungsquote von rund 55 Prozent entspricht. Besonders auffällig war eine Phase der kompletten Abwesenheit zwischen dem 24. September und dem 15. Oktober, in der er an keiner der 17 anstehenden namentlichen Abstimmungen teilnahm.

Öffentliche Auftritte trotz Gesundheitsrisiko

Kurz nach der intensiven Phase der Abstinenz im Herbst trat der 85-Jährige wieder öffentlich auf. Am 26. Oktober diskutierte er im Bürgergarten in Stollberg mit dem ehemaligen SPD-Politiker Thilo Sarrazin, der 81 Jahre alt ist, über die deutsche Ostpolitik. Laut einer Mitteilung des Gauland-Büros handelte es sich um seinen ersten öffentlichen Termin seit längerer Zeit. Die Entscheidung für diesen Auftritt wurde mit der geografischen Nähe zu seinem Wahlkreis in Chemnitz und dem relevanten Thema des Umgangs mit Russland in Zeiten des Ukrainekonflikts begründet. Gauland habe die Strapazen für diese Veranstaltung bewusst auf sich genommen, um seine politische Meinung auch außerhalb des Parlaments zu vertreten.