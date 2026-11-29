Das BSW hat sich für die weitere Zusammenarbeit mit der AfD auf Einzelfallbasis entschieden. Eine Rechtsverschiebung sieht der Vorsitzende des BSW-Berlin nicht. Ein Gastbeitrag.

Das BSW hat sich für die weitere Zusammenarbeit mit der AfD auf Einzelfallbasis entschieden. Eine Rechtsverschiebung sieht der Vorsitzende des BSW-Berlin nicht. Ein Gastbeitrag. BSW-Parteitag in Dresden: War das eine Rechtsverschiebung, wie manche meinen?

Natürlich nicht. Im Gegenteil: Das BSW hat in den zentralen Parteitagsbeschlüssen, insbesondere im Leitantrag, und in den großen Reden sein politisches Profil als Friedenspartei, als Partei der sozialen Gerechtigkeit und auch als Verfechterin der Meinungsfreiheit geschärft und keineswegs verwässert. Schon gar nicht kann von einer Annäherung an die AfD gesprochen werden.

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Dass nur das BSW eine verlässliche Kraft für den Frieden ist, während die AfD an ihrer Spitze von Transatlantikern und Hochrüstern dominiert wird und alle anderen Parteien die gefährliche Konfrontation mit Russland vorantreiben, wurde ebenso deutlich wie der Umstand, dass das BSW, ganz anders als die AfD oder die Koalition im Bund, den Sozialstaat und Arbeitnehmerrechte verteidigt. Auch unsere Kritik am rassistischen und autoritären Menschenbild, das in der AfD verbreitet ist, wurde auf dem Parteitag klar formuliert.