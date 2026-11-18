Die rechtspopulistische RN in Frankreich schließt die AfD aus ihrer Fraktion aus. Auslöser waren territoriale Ansprüch des AfD-Politikers Francois auf Elsass-Lothringen.

Die rechtspopulistische Rassemblement National (RN) unter der Führung von Marine Le Pen hat die deutsch-deutsche Alternative für Deutschland (AfD) aus ihrer europäischen Fraktion ausgeschlossen. Diese Zäsur markiert das Ende einer lange schwelenden politischen Distanzierung. Der unmittelbare Auslöser für die Entscheidung war die Veröffentlichung einer Karte durch den AfD-Politiker Francois, die Teile Frankreichs als deutsches Territorium auswies.

Territoriale Provokation als Katalysator

Der Konflikt eskalierte Anfang Oktober, als Luca Maurice Strauf, ein Vorstandsmitglied des AfD-Nachwuchses, eine digitale Landkarte in sozialen Medien teilte. Auf dieser Darstellung wurden unter anderem das Elsass, Lothringen, Luxemburg sowie Teile Österreichs, Polens, der Schweiz und Italiens als zu Deutschland gehörig markiert. Diese Karte sorgte in Frankreich für enorme Empörung und wurde von Politikern beider Lager als schockierend und revanchistisch verurteilt.

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Francois reagierte auf die Kritik aus der RN mit einer scharfen Gegenwehr, in der er seine Identität verteidigte. Er betonte, er sei Ehemann und Vater und betrachte Abtreibung als teuflisch. Zugleich wies er die Unterstellung zurück, seine Partei erhebe Ansprüche auf Elsass-Lothringen oder verherrliche Rommels Vergangenheit. Er lehne den als anachronistisch empfundenen Nationalchauvinismus entschieden ab.

Deutlich schärfer positionierte sich der sächsische AfD-Europaabgeordnete Siegbert Droese. Er kritisierte Francois öffentlich und nutzte dabei eine extrem aggressive Sprache, die auch persönliche Beleidigungen enthielt. Droese forderte Francois auf, leise zu sein oder sich unter den Rock von Angela Merkel zu verkriechen. Diese Eskalation innerhalb der AfD trug zur allgemeinen Unruhe bei.

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Ideologische Spaltung zwischen RN und AfD

Ursächlich für die Trennung ist jedoch nicht nur das Ereignis mit der Karte, sondern ein grundlegender ideologischer Kurswechsel der RN. Umfragen und politische Analysen zeigen, dass Marine Le Pen ihrer Partei in den vergangenen Jahren einen gemäßigteren Kurs verpasst hat, im Gegensatz zur zunehmenden Radikalisierung der AfD. Le Pen distanzierte sich von extremen Positionen, um ihre Partei im politischen Mainstream zu verankern.

Der RN-Europapolitiker Froelich kritisierte diesen Modus der AfD scharf. Er führte aus, dass Marine Le Pen mittlerweile doppelte Staatsbürgerschaft, die Ehe für alle und das Recht auf Abtreibung begrüßt. Er verglich die AfD mit der Linken und warnte davor, dass Rechte Politik machen, die eher nach links gerichtet ist. Er hoffe, dass die europäische Rechte diesem Weg nicht folgt.

Bereits früher hatten Differenzen zu Spannungen geführt. Als der Rechtsextremist Martin Sellner für die AfD hoffähiger wurde und Maximilian Krah in einem Interview erklärte, nicht jeder SS-Angehörige sei automatisch ein Verbrecher gewesen, leitete die RN den Ausschluss aus der gemeinsamen EU-Fraktion ein. Diese Ereignisse hatten die Beziehung bereits zuvor belastet.

Offizielle Distanzierung durch Jordan Bardella

Die formale Abgrenzung bestätigte auch Jordan Bardella, der Vizepräsident der RN. Er bekräftigte in diesem Jahr erneut die Ablehnung der AfD durch seine Partei. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" führte er aus, dass viele Positionen der AfD mit den Grundsätzen des RN unvereinbar seien. Die AfD sei daher auf europäischer Ebene kein Bündnispartner.

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Diese Haltung steht im Kontext rechtlicher Probleme, die die AfD betreffen. Marine Le Pen trug ursprünglich aufgrund einer Verurteilung wegen Veruntreuung von EU-Geldern im Wahlkampf eine Fußfessel. Da sie Revision eingelegt hat, ist diese Maßnahme vorerst ausgesetzt. Die politische Isolation der AfD in Europa schreitet jedoch fort, während die RN sich als gemäßigtere Kraft positioniert.

Die Entscheidung der RN hat Konsequenzen für die Zusammenarbeit im Europaparlament. Die beiden Parteien waren bisher in einer Fraktion vertreten, nun ist diese Kooperation beendet. Für die AfD bedeutet dies einen weiteren Schritt in die politische Isolation auf EU-Ebene. Für die RN unter Marine Le Pen ist es ein Versuch, ihre Wählerbasis durch Distanzierung zu extremen Positionen zu stabilisieren.

Die Ereignisse um die Karte und die darauf folgenden Reaktionen zeigen die Schwierigkeiten der rechtspopulistischen Bewegung in Europa. Während die RN versucht, sich zu professionalisieren und zu zentrieren, bleibt die AfD in Debatten über historische und territoriale Fragen verstrickt. Dies erschwert die Bildung breiter rechter Bündnisse weiter. Die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen europäischen rechtspopulistischen Parteien ist dadurch unsicherer geworden.