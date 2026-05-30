AfD-Fraktion muss aus Berlin ausweichen: Parteitag im Stahlpalast

Die AfD-Fraktion im Berliner Landesparlament wird von Kerstin Brinker angeführt. Sie muss jedoch aus der Hauptstadt ausweichen, da keine Hotels oder Ämter bereit sind, einen großen Saal für den Parteitag zu vermieten.

Die AfD-Fraktion im Berlin er Landesparlament wird von Kerstin Brinker (53) angeführt. Sie ist auch die Frontfrau bei der September-Wahl in der Hauptstadt. Der Aufkleber auf einer Scheibe fordert ReMigration jetzt.

Es ist der Kampfbegriff der Neuen Rechten. Die Brandenburger AfD hat schon öfter im Stahlpalast getagt. Hierhin müssen jetzt auch die Rechtsaußen aus der Hauptstadt ausweichen. Einen großen Saal für den Parteitag will ihnen zu Hause kein Hotel, kein Amt vermieten.

Ein paar Hundert Berliner Mitglieder werden am Samstag das Programm und ihre Nummer eins für die Wahl (20. September) beschließen. Frontfrau wurde eigentlich schon im Oktober gewählt. Aber nach dem bundesweiten Höhenflug legt die Partei nach und muss selbst für die linksgeprägte Hauptstadt auf: Bürgermeister-Kandidatin!

Anwärterin fürs Rote Rathaus! Das ist die neue Rollenbeschreibung. Hierhin muss die Berliner AfD ausweichen: Der Stahlpalast in Brandenburg an der Havel, rund 50 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Der in Teilen antisemitischen Linken arbeitet, rückt die AfD im Windschatten immer näher an die Spitze heran.

Bei Umfragen ist sie seit Februar immer auf dem zweiten Platz hinter der Union - je nach Institut nur noch mit ein bis drei Prozentpunkten Abstand. Klar scheint: Als womöglich stärkste Kraft ist eine Machtübernahme trotzdem nicht in Sicht. Weder winkt eine absolute AfD-Mehrheit wie bei der bevorstehenden Wahl in Sachsen-Anhalt (6. September), noch ein williger Koalitionspartner.

Die Brandmauer von CDU, SPD, Grünen, Linken steht in Berlin. Zum letzten Mal konnte die Berliner AfD 2023 einen Parteitag in der eigenen Stadt abhalten - in einer Spandauer Oberschule. Auch schon zuvor platzten Verträge, nachdem zum Beispiel bei einem Hotel in Marzahn Fenster eingeworfen wurden. Und ein Pankower Vermieter wurde offenbar von AfD-Gegnern auf einem Parkplatz mit einem Messer bedroht - das Landgericht gestand ihm daraufhin den Rückzug vom Mietvertrag zu.

Eine eingeworfene Scheibe als Reaktion auf die Vermietung an die AfD. Inzwischen ist die Partei für die Hotelkette als Kunde tabu





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