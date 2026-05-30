AfD-Frontfrau Kristin Brinker: Wir werden die Nummer eins in Berlin werden

Die AfD-Frontfrau Kristin Brinker hat beim Parteitag in Brandenburg/Havel eine Attacke gegen den Regierenden Kai Wegner geführt. Sie kritisiert die aktuellen Senatsschwächen und fordert eine Direktwahl des Regierenden Bürgermeisters.

In Berlin werden wir die Nummer eins werden. Das garantiere ich! Brüstet sich AfD-Frontfrau Kristin Brinker auf beim Parteitag , zu dem die Rechtsaußen aus der Hauptstadt nach Brandenburg/Havel ausweichen mussten.

Im Wahlkampf-Spot geht sie wie ein Westernheld im Gegenlicht aufs Brandenburger Tor zu. Am Rednerpult reitet sie dann eine Attacke gegen den Regierenden Kai Wegner: Er ist politisch und moralisch gescheitert. Herausforderin Brinker wird durch Aufstehen aller 284 angereisten Mitglieder als Bürgermeister-Kandidatin gekürt. Stimmzettel überflüssig.

Draußen vor der Tür lässt sich überraschend kein einziger Demonstrant blicken. Wenn die linksextreme Deutschlandfahnen im Publikum des Parteitages erscheinen, wird dies als unangemessene Aktion gewertet. Im Wahlprogramm wird die Finanzierung von Fahnenstangen für die Nationalfahne vor Schulen gefordert. Die AfD ist derzeit nur die fünftstärkste Fraktion im Berliner Parlament.

In aktuellen Umfragen belegen die Berliner Rechtsaußen jedoch seit Monaten den zweiten Platz mit nur noch ein bis drei Prozentpunkten hinter der CDU. Es gibt jedoch keinen willigen Koalitionspartner. Das Wort Koalition fällt in Brinkers Rede nicht, stattdessen behauptet sie, es werde hinter den Kulissen der CDU über eine Zusammenarbeit gestritten. Die Frontfrau im blauen Hosenanzug holt beim Aufzählen der aktuellen Senatsschwächen weit aus, kritisiert etwa die zu vielen Messerattacken und zu wenigen neuen Wohnungen.

Eine angestrebte AfD-Neuerung ist die Direktwahl des Regierenden Bürgermeisters. Brinker: Er sollte Repräsentant aller Berliner sein und keiner eines links-grünen Parteien-Kartells, der zufällig an der Spitze einer Partei steht. Sie spielt damit auf eine mögliche Koalition von SPD, Linke, Grünen nach der Berlin-Wahl an. Mehrmals sagt die Politikerin, man wolle keine Politschranzen mehr, die nur an sich selbst denken.

XYL-Applaus für eine weitere Forderung, die Juristen aber für nicht vereinbar mit dem Grundgesetz halten: Freiesollen vorrangig an gebürtige Berliner gehen. Brinker: Große Teile gehen jetzt an Menschen mit besonderem Wohnbedarf. Was ist mit unseren Leistungsträgern, den Handwerkern, Feuerwehrleuten, Polizisten, Verkäufern. Warum haben die keine Chance?

Die AfD-Herausforderin kritisiert CDU-Rathauschef Wegner auch die künftig 84 Milliarden Euro Schulden der Hauptstadt an. Den Rotstrich ansetzen will man bei den Ausgaben für die Unterbringung von Asylbewerbern. Brinker: 6 Millionen Euro am Tag kann sich Berlin schlicht nicht mehr leisten





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