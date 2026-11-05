AfD führt Umfrage von Infratest dimap mit 27 Prozent vor Union und Grünen an

Neue Umfragedaten zeigen die AfD vorn, die Union auf Platz zwei. Die Ergebnisse bleiben stabil seit Oktober. Die Regierungsführung wird von der Mehrheit abgelehnt.

Die Alternative für Deutschland (AfD) führt in der aktuellsten Marktforschung deutlich vor den etablierten Parteien. Laut der am Donnerstag veröffentlichten Studie des Instituts Infratest dimap würden sich 27 Prozent der Wahlberechtigten für die AfD entscheiden. Dies ist der höchste Wert seit langer Zeit für die rechtsextreme Partei im bundesweiten Durchschnitt.

AfD vor Union und Grünen bei stabilen Umfragewerten

Der klare Vorsprung der AfD markiert eine signifikante Verschiebung im politischen Spektrum. Auf dem zweiten Platz liegt das Spektrum von CDU und CSU mit 20 Prozent. Dahinter folgen die Grünen mit 16 Prozent. Die SPD liegt mit 13 Prozent auf dem vierten Platz. Die Linkspartei erreicht elf Prozent.

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Im Vergleich zur vorherigen Umfrage, die zu Beginn des Oktobers durchgeführt wurde, haben sich diese Werte bei allen genannten großen Parteien nicht verändert. Dies deutet auf eine gewisse Stabilität in der aktuellen politischen Grundstimmung der Wählerschaft hin. Alle anderen Parteien liegen weiterhin unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde, was bedeutet, dass sie ohne Überhangmandate keinen Einzug in das Parlament halten würden.

Keine Mehrheit für regierende Koalition geplant

Die derzeitige regierende Koalition aus Union und SPD hätte damit weiterhin keine eigene Mehrheit im Parlament. Ein rechnerisch mögliches Szenario für eine Mehrheit wäre ein Dreierbündnis aus CDU/CSU, Grünen und SPD. Solch ein Bündnis bleibt jedoch politisch höchst umstritten.

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Alle übrigen Parteien haben eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Dies gilt auch für die Union, die zudem eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei kategorisch ausschließt. Diese klare Abgrenzung erschwert die Bildung von Mehrheiten weiter und zwingt die etablierten Parteien zu schwierigen Abstimmungen.

Merz-Zufriedenheit sinkt bei hoher Regierungsfeindseligkeit

Die Zustimmung zur Arbeit der Bundesregierung bleibt auf einem sehr niedrigen Niveau. Nur elf Prozent der Befragten äußerten sich zufrieden mit der Politik der Regierung, ein Plus von einem Punkt im Vergleich zur Vorumfrage. Gleichzeitig sind 87 Prozent der Befragten unzufrieden, was einem Rückgang von zwei Punkten entspricht.

Auch die Person von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird von der Mehrheit der Bevölkerung kritisch gesehen. Zwölf Prozent der Wähler äußerten sich zufrieden mit seiner Arbeit, was einem Plus von zwei Punkten entspricht. Dem stehen 85 Prozent unzufriedener Bürger gegenüber, ein Minus von drei Punkten.

Methodik der Umfrage vom November 2024

Diese Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Befragung, die Infratest dimap vom 2. bis 4. November durchgeführt hat. Insgesamt wurden 1297 Wahlberechtigte in Deutschland befragt. Die statistische Fehlerquote der Erhebung wurde mit plus oder minus zwei bis drei Prozentpunkten angegeben.