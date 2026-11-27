Ohne neue Kredite, aber mit 2200 Stellen weniger pro Jahr: Was die größte Oppositionsfraktion streichen will – und wo sie mehr ausgeben würde.

Ohne neue Kredite, aber mit 2200 Stellen weniger pro Jahr: Was die größte Oppositionsfraktion streichen will – und wo sie mehr ausgeben würde. Noch in diesem Jahr soll im Sächsischen Landtag mit Stimmen von CDU, SPD, Grünen und Linken ein Doppelhaushalt beschlossen werden.

Die AfD-Fraktion hat als größte Oppositionskraft im sächsischen Landtag einen eigenen Entwurf für den Doppelhaushalt 2027/2028 vorgestellt. Fraktionschef Jörg Urban und der haushaltspolitische Sprecher Norbert Mayer wollen damit den 1,5-Milliarden-Kredit überflüssig machen, den die Minderheitsregierung aus CDU und SPD aufnehmen will. Nach Mayers Rechnung kommen die Kürzungen zusammen auf rund eine Milliarde Euro für die beiden Jahre. Am meisten will die AfD beim Verwaltungspersonal sparen, außerdem bei Asyl, Integration, Klima und politischer Bildung.

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„Ideologische Projekte“, wie sie die Partei zusammenfasst. „Sachsen ohne neue Schulden“ lautet das Motto. Der Freistaat habe „kein Einnahmenproblem“, sondern „ein riesiges Ausgabenproblem“, sagte Urban bei einem Treffen mit Journalisten. An den Verhandlungen ist die AfD nicht beteiligt.