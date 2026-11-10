AfD: Gehackte Spenderdaten mit Bankverbindungen und Anschriften

Nach dem Hacker-Angriff auf einen AfD-Server sind Daten von Parteispendern im Netz abrufbar. Rechtliche Folgen und mögliche Bußgelder sind im Raum.

Die AfD steht nach einem Hacker-Angriff auf einen Server der Partei vor einem möglichen juristischen Problem. Das rund 280 Gigabyte große Datenpaket enthält laut Tagesspiegel auch sensible Informationen von Spendern, darunter Nachweise über Parteispenden mit Namen, Anschriften, Bankverbindungen und E-Mail-Adressen. Die Daten wurden im Oktober veröffentlicht und sind seitdem öffentlich im Internet abrufbar.

Der Umfang des Datenpakets ist erheblich. Es umfasst rund 420.000 E-Mails, zahlreiche Anhänge und knapp 50.000 Dokumente, die das Innenleben der Partei offenlegen. Der Hacker-Angriff hat damit nicht nur interne Kommunikation, sondern auch personenbezogene Daten von Unterstützern der AfD betroffen.

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Spenderdaten der AfD im Datenpaket

Die im Datenpaket enthaltenen Spenderdaten betreffen mehr als 12.000 Spenden aus den Jahren 2014 bis 2025. Nach Abzug von Mehrfachspendern bleiben laut Bericht gut 8700 Betroffene übrig.

Die Spenden bewegten sich meist zwischen zwei und 150 Euro. Neben den Spendensummen sind laut Tagesspiegel auch Bankverbindungen, E-Mail-Adressen und Wohnanschriften der Spender einsehbar.

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Interne Mails zeigen dem Bericht zufolge, dass die AfD automatisiert darüber informiert wurde, wer wann welchen Betrag über PayPal gespendet hat. Hinzu kommen Kontoauszüge mit persönlichen Daten von Spendern sowie Angaben zu Mitgliedsbeiträgen.

Rechtliche Fragen zur Speicherung der Daten

Die AfD hätte die Spenderdaten möglicherweise nicht in diesem Umfang speichern dürfen. Ob die ursprüngliche Speicherung rechtlich zulässig war, ist laut Tagesspiegel eine zentrale Frage des Falls.

Das Parteiengesetz schreibt vor, dass Parteispenden transparent dokumentiert werden müssen. Anonyme Zuwendungen von mehr als 500 Euro sind grundsätzlich verboten. Name und Anschrift eines Spenders müssen im Rechenschaftsbericht allerdings nur dann aufgeführt werden, wenn dessen Zuwendungen innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 10.000 Euro betragen.

Daraus ergibt sich die Frage, warum die AfD offenbar über derart umfangreiche personenbezogene Spendendaten verfügte. Ob die Partei diese Daten überhaupt in diesem Umfang aufbewahren durfte, ist bislang nicht geklärt.

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Risiken für Spender und mögliches Bußgeld

Für die betroffenen Spender kann die öffentliche Zuordnung zur AfD zusätzliche persönliche Risiken mit sich bringen. Die Partei wird von Verfassungsschutzbehörden in Teilen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Die Kombination aus Klarnamen, Wohnadresse und E-Mail-Adresse eröffnet laut Bericht Möglichkeiten für gezielte Anfeindungen, Spam, Hacking-Angriffe oder sogar Übergriffe. Auch mögliche Nachteile im Berufsleben, etwa durch Meldungen an den Arbeitgeber, sind nicht ausgeschlossen.

Sollte die Speicherung gegen geltendes Recht verstoßen haben, könnte es für die AfD teuer werden. Der Gesetzgeber sieht bei besonders schweren Datenschutzvergehen teils hohe Bußgelder vor. Die Behörden ermitteln dem Bericht zufolge bereits, und Experten halten laut Tagesspiegel ein Bußgeld in Millionenhöhe für nicht ausgeschlossen.