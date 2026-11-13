AfD gewinnt an Zustimmung: Umfragewerte der Parteien und Regierungsoptionen

Das Ergebnis der Forschungsgruppe Wahlen zeigt klare Verschiebungen: Die AfD steigt auf 28 Prozent, während Union und SPD verlieren. Welche Regierungen sind noch machbar?

Das aktuelle Stimmungsbild in der deutschen Politik hat sich erneut verschoben, wie eine neue Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen offenbart. Die Alternative für Deutschland (AfD) kann dabei deutliche Zugewinne verbuchen und erreicht nun 28 Prozent der geplanten Stimmen. Dies entspricht einem Anstieg von zwei Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche. Gleichzeitig verliert die Christlich Demokratische Union (CDU) sowie die Christlich-Soziale Union (CSU) gemeinsam einen Punkt und landen bei 22 Prozent. Auch die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD) muss einen Rückgang hinnehmen und liegt aktuell bei 13 Prozent.

Parteienverschiebungen im Detail

Die Grünen verzeichnen unterdessen einen deutlichen Aufschwung und gewinnen zwei Prozentpunkte. Mit 15 Prozent rücken sie auf Platz drei der Rangliste vor. Die Linke verliert hingegen einen Punkt und fällt auf 10 Prozent zurück. Die Freie Demokratische Partei (FDP) bleibt stabil bei 3,0 Prozent, verfehlt damit jedoch weiterhin die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in das Parlament. Alle anderen politischen Gruppierungen summieren sich zusammen auf neun Prozent. Diese Verteilung bestätigt, dass eine schwarz-rote Koalition aus Union und SPD weiterhin über keine ausreichende Mehrheit für eine Regierungsbildung verfügt.

Also read Autoritarismus-Studie in Deutschland: Zustimmung für Demokratie sinkt auf Tiefstwert

Ablehnung von Mehrheitslösungen

Die Frage nach machbaren Regierungsoptionen wird von der Mehrheit der Bevölkerung klar verneint. Eine klare Mehrheit von 59 Prozent lehnt die Bildung einer schwarz-rot-grünen Koalition oder ähnlicher Mehrheitsbündnisse ab. Nur 32 Prozent der Befragten sprechen sich für derartige Konstellationen aus. Der Rest der Befragten zeigte keine definitive Meinung. Besonders ausgeprägt ist die Ablehnung bei den Anhängern der AfD, wobei 95 Prozent dagegen sind. Auch im Lager der Union gibt es eine Mehrheit von 54 Prozent, die solchen Bündnissen skeptisch gegenübersteht, während 42 Prozent dafür sind.

Bei den Wählern der SPD überwiegt hingegen eine leichte Unterstützung für größere Koalitionen, da 47 Prozent zustimmen und 36 Prozent ablehnen. Bei den Wählern der Grünen und der Linken sind die Meinungen deutlich gespalten. Die Unionsanhänger sind mit 54 Prozent gegen und 42 Prozent für größere Bündnisse, während die AfD-Wähler fast einstimmig (95 Prozent dagegen) jegliche Zusammenarbeit ablehnen. Diese Daten zeigen, dass die politische Landschaft weiterhin fragmentiert ist und sich schwer in klassische Lager eingliedern lässt.

Advertisement

Finanzpolitische Prioritäten der Wähler

Die Haltung der Bürger gegenüber der nationalen Finanzpolitik ist ebenfalls eindeutig. 61 Prozent der Bevölkerung plädieren allgemein für Einsparungen bei den Staatsausgaben. Lediglich neun Prozent der Befragten halten zusätzliche Schulden für sinnvoll, um die Wirtschaft oder soziale Projekte zu finanzieren. Diese Präferenz für Haushaltskonsolidierung findet sich vor allem bei den Unterstützern der AfD, wo 87 Prozent Kürzungen fordern. Auch bei den Anhängern der Union sind 73 Prozent für Einsparungen.

Ganz anders sieht die Situation bei den Linken, den Grünen und der SPD aus. Überdurchschnittlich häufig äußern sich die Wähler der Linken mit 50 Prozent für Steuererhöhungen. Bei den Grünen sind es 40 Prozent und bei der SPD 32 Prozent, die eine Finanzierung durch höhere Abgaben bevorzugen. Diese Diskrepanz verdeutlicht den grundlegenden ideologischen Graben zwischen den etablierten Parteien und der AfD in Fragen der wirtschaftlichen Ausrichtung und des Staatsbudgets.

Zufriedenheit mit der Politikführung

Zusätzlich zur parteipolitischen Verteilung gibt die Erhebung auch Auskunft über die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der aktuellen Politik. Die allgemeine Bewertung liegt bei einem Durchschnittswert von 1,5 auf einer Skala von plus fünf bis minus fünf. Im Vergleich zur Erhebung am Ende des Oktober, die einen Wert von 1,6 auswies, hat sich das Urteil also leicht verschlechtert. Dieses Indikatorbild spiegelt die Unzufriedenheit wider, die oft mit langsamen politischen Entscheidungsprozessen einhergeht.

Auf Länderebene zeigen sich spezifische Zufriedenheitswerte. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin, bisherige Ministerpräsidentin, erzielt einen Wert von 0,9. Die Bewertung in Bayern liegt bei 0,5. Diese regionalen Unterschiede unterstreichen, dass die politische Wahrnehmung stark von den jeweiligen Landesregierungen abhängt. Die stabile Lage bei der FDP trotz Verfehlens der Hürde zeigt zudem, dass auch kleinere Parteien eine feste, wenn auch geringere, Basis in der Bevölkerung halten können, ohne kurzfristige Schwankungen zu verzeichnen.