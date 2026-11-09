Die Autorinnen Boyd und Patel analysieren den Aufstieg des Totalitarismus. Ein Blick auf Tobias Rausch und die AfD in Sachsen-Anhalt zeigt aktuelle Parallelen zur Weimarer Republik und mahnt zur Wachsamkeit.

Die Lektüre des Buches "Ein Dorf im Dritten Reich" der Autorinnen Julia Boyd und Angelika Patel offenbart schockierende Kontinuitäten. Es wird deutlich, dass Deutschland in puncto Bürgerrechten und demokratischer Kultur keinen wesentlichen Schritt weiter ist als vor hundert Jahren. Die Schriftstellerin und die Journalistin zeigen anschaulich auf, welche fatalen Folgen entstehen, wenn der gesellschaftliche und politische Druck auf einzelne Bürger massiv zunimmt. Diese historische Perspektive ist heute relevanter denn je, da Strukturen erodieren und persönliche Überzeugungen auf die harte Probe gestellt werden.

Historische Parallelen zu Hermann Göring

Es stellt sich die dringende Frage, ob heutigen Wählern bewus ist, wie totalitäre Parteien in das private Leben der Bevölkerung eingreifen können. Die Instrumentalisierung parlamentarischer Befugnisse ist kein neues Phänomen. Hermann Göring hat dieses Vorgehen bereits im Jahr 1932 perfektioniert. Er missbrauchte sein Amt als Reichstagspräsident, um dem Reichskanzler das Wort zu verweigern. Dies geschah vor der eigentlichen Machtergreifung der NSDAP. Solche taktischen Manöver dürfen in Sachsen-Anhalt und allen Regionen, in denen die AfD an die Macht kommt, nicht überraschen.

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Die Situation im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt verdeutlicht diese Gefahr konkret. Mit Tobias Rausch wurde dort erstmals ein Politiker der AfD zum Landtagspräsidenten gewählt. Rausch ist 35 Jahre alt und führt somit die Tradition der politischen Instrumentalisierung fort. Seine Einstellungen und Aussagen ähneln denen der NSDAP-Männer aus der Vergangenheit. Man darf sich daher auf ähnliche Vorgehensweisen gefasst machen, wie sie einst Göring praktizierte. Die Parallele zur historischen Figur ist unübersehbar und warnt vor einer Aushöhlung der Demokratie.

Drohungen gegen Journalisten und Medien

Tobias Rausch ist als Landtagspräsident Dienstherr einer Parlamentsverwaltung mit etwa 130 Mitarbeitern. Diese Position gibt ihm erheblichen Einfluss auf die Medienlandschaft. Sein Parteikollege Ulrich Siegmund hat dem ZDF-Reporter Fabian Köster bereits nahegelegt, einen neuen Job zu suchen. Zugleich verwies Siegmund auf die geplante Kündigung des Medienstaatsvertrags durch die AfD. Diese Äußerung ist als klare Drohung gegen die Pressefreiheit zu werten. Sie soll eindeutig eine neue Ära des Drucks einläuten.

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Rausch hat unter anderem die Polizeigewalt unter seiner Kontrolle. Dazu zählen Zutritts- und Akkreditierungsregeln für Besucher, Pressevertreter und Veranstaltungen. Er verfügt auch über die Möglichkeit, Hausverbote für missliebige Personen zu verhängen. Diese Machtinstrumente werden genutzt, um Kritik zu unterdrücken. Die Vorgehensweise erinnert an Zeiten, in denen die Freiheit der Meinungsäußerung durch administrative Hürden erstickt wurde. Solche Maßnahmen gefährden die öffentliche Debattenkultur fundamental.

Vergleich mit der Linken und politische Demagogie

Kritiker vergleichen die Strategie der AfD mit jenen der Linken. Diese Partei verklagt oder zeigt jeden an, der nicht ihrer Ansicht ist. Nun könnte man einwenden, dass die eigene Politik nicht anders gewollt war. Doch leider geht diese Entwicklung an der friedlichen Revolution von 1989 vorbei. Die Ostdeutschen brachen damals die Mauer, weil sie Freiheit und Demokratie wünschten. Heute regieren die, die am lautesten brüllen und Menschen mit Demagogie einfangen können. Die Ideale der Revolution geraten so in Vergessenheit.

Aus dem linken Rand eilen zudem Herbei, die es nicht stört, dass viele Menschen, die nach Deutschland kamen, sagen: "Fuck Germany". Diese Entwicklung ist traurig, da sie die ursprünglichen Ziele der Wende von 1989 verrät. Die friedliche Revolution sollte ein Leben wie im Westen ermöglichen. Stattdessen führen politische Demagogen die Gesellschaft in neue Konflikte. Die Warnung vor solchen Tendenzen ist daher so hochgradig interessant und notwendig wie lange nicht mehr.

Das Beispiel Oberstdorf und der Aufstieg Hitlers

Der Grund für die lange Einleitung ist einfach: Die Hütte brennt. Julia Boyd und Angelika Patel beleuchten am Beispiel von Oberstdorf im Allgäu, wie der Aufstieg der Hitler-Diktatur gelingen konnte. Patel ist in diesem Sommer- und Winterferienort am Rande der bayerischen Alpen geboren und aufgewachsen. Ein Foto mit dem Hakenkreuz am Haus ihrer Eltern sah sie jedoch erst als Erwachsene. Dies weckte ihre Neugierde auf die eigene Familiengeschichte und die Zeit des Nationalsozialismus.

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Trotz der Schönheit ihres Heimatorts verließ Patel das Allgäu 1968. Sie war damals neunzehn Jahre alt und suchte neue Erfahrungen und fremde Kulturen. Im frühen 1980er Jahren zog sie mit ihrem jüdischen Ehemann und ihren Töchtern nach London. Dennoch kehrte sie regelmäßig zurück, um Familie und Freunde zu besuchen. Ein Freund der Familie namens Max Maile wollte ihr Vermächtnis niedergeschrieben wissen. Er hatte keine Kinder, aber er drängte sie, die Geschichte des Oberstdorfer Heimatschutzes aufzuschreiben.

Durch Archivmaterial, Briefe und Zeitzeugeninterviews zeigen die Autorinnen den Nährboden des Rechtsextremismus. Sie erklären die gesellschaftlichen und politischen Dynamiken, die sich entfalteten. Normalität veränderte sich in dieser Zeit drastisch. Ein Foto aus dem Januar 1938 zeigt junge Menschen beim Skilaufen im Allgäu. Ein Jahr später brach der Zweite Weltkrieg aus. Die Analyse dieser Entwicklung ist essenziell, um aktuelle politische Entwicklungen korrekt einzuordnen und gegen totalitäre Tendenzen vorzugehen.