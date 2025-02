Alice Weidel, Kandidatin der AfD für die Kanzlerschaft, geriet in einer ZDF-Sendung mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Johanneswerk-Geschäftsführung, Bodo de Vries, in einen hitzigen Diskurs über Migration und die Zukunft der Pflege in Deutschland.

In der ZDF-Sendung „Klartext“ geriet der stellvertretende Vorsitzende der Johanneswerk -Geschäftsführung, Bodo de Vries, mit der AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel in einen hitzigen Diskurs. De Vries stellte Weidel Fragen zur Haltung der AfD zur Migration und zur Pflege , die in Deutschland dringend Fachkräfte benötigt. Die Georgierin Guranda Bolkvadze, die im Herforder Johannes-Haus arbeitet und Asylanträge bei Deutschland gestellt hat, war an der Seite von de Vries.

Weidel, die die Duldung ablehnt, begann mit Wertschätzung für Bolkvadze, betonte ihre Arbeitsbereitschaft und Steuerzahlungsbereitschaft. Doch de Vries konterte mit Vorwürfen, dass Weidels Partei keine Willkommenskultur verkörpere. Weidel blieb auf generische Aussagen und verweist auf das Wahlprogramm, ohne konkrete Antworten zu liefern. Moderator Christian Sievers brachte die Kontroverse durch Zitate aus dem AfD-Wahlprogramm zum Ausdruck, die eine Ablehnung der „Ausländer-Ersatz“ von Fachkräftemangel propagieren. De Vries stellte die Frage nach der Zukunft der Altenpflege in Deutschland, auf die er keine konkrete Antwort von Weidel erhielt. Weidel verlor schließlich die Fassung, beleidigte de Vries und erklärte, er habe ihr Programm nicht gelesen. Diese Situation brachte die AfD-Kanzlerkandidatin in ein schwieriges Licht.Das Johanneswerk ist einer der größten diakonischen Träger Deutschlands. De Vries betonte die Bedeutung internationaler Pflegekräfte für die Zukunft der deutschen Altenpflege. Er kritisierte Weidels Forderung nach „Remigration“ als unpraktisch und führte an, dass die Verrentung der Babyboomer zu einem großen Fachkräftemangel führen würde. Das Johanneswerk setzt sich für die Zukunft der Pflege in Deutschland und für Menschen wie Guranda Bolkvadze ein.





