AfD-Konflikt: Björn Höcke im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt unerwünscht

Wegen seiner Kritik an der Aufarbeitung der Vetternwirtschaftsaffäre wird Björn Höcke vom sachsen-anhaltischen AfD-Landesverband offenbar vom Wahlkampf ausgeschlossen. Die Parteispitze setzt stattdessen auf andere Kandidaten.

Im sachsen-anhaltischen Landtagswahl kampf wird der umstrittene Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke voraussichtlich keine offizielle Rolle spielen. Nach Informationen des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) haben mehrere Personen aus dem Umfeld der Bundespartei berichtet, dass Höcke bei Wahlkampf veranstaltungen des Nachbarlandes nicht erwünscht sei.

Diese Entscheidung soll bewusst getroffen worden sein. Hintergrund ist ein heftiger Konflikt rund um Höckes öffentliche Kritik an der Aufarbeitung der Affäre um Vetternwirtschaft innerhalb der Partei. Im Februar waren mehrere Fälle von sogenannten Überkreuzbeschäftigungen ans Licht gekommen, bei denen AfD-Mitglieder in ihren parlamentarischen Büros Familienangehörige von Parteifreunden beschäftigt hatten. Auch der Spitzenkandidat der AfD Sachsen-Anhalt war betroffen, da sein Vater im Büro des AfD-Bundestagsabgeordneten Thomas Korell angestellt war.

Nachdem diese Vorwürfe bekannt wurden, teilte Höcke einen Text des rechtsextremen Verlegers Götz Kubitschek, in dem vor einem "Riss in der Glaubwürdigkeit" gewarnt wurde. Zudem äußerte Höcke, man könne "nur an uns selbst scheitern" und müsse "wachsam bleiben, vor allem in Bezug auf sich selbst". Diese Kommentare wurden innerhalb der Partei, wie der MDR berichtet, als indirekte Kritik an den Erklärungen des sachsen-anhaltischen Landesverbands aufgefasst. Die öffentliche Kritik an Parteifreunden, insbesondere in einem Wahljahr, sei bei vielen nicht gut angekommen.

Zusätzlichen Unmut verursachte ein Antrag des Thüringer Bundestagsabgeordneten und Höcke-Vertrauten Torben Braga, der kritische Fragen zur Affäre an die Bundespartei richtete und unzureichende Aufklärung sowie mangelnde Transparenz beanstandete. Dieser Vorstoß wurde als klarer Affront gegen die Parteispitze und den sachsen-anhaltischen Landesverband gewertet und vermutlich mit Höckes Zustimmung eingereicht. Hinter den Kulissen scheint die Stimmung gegen Höcke zu wachsen. Wie Parteifunktionäre anonym gegenüber dem MDR erklärten, brauche man Höcke "als eine Art politischen Heilsbringer" nicht mehr.

Vielen wirke er zu "steif und lehrerhaft". Stattdessen setze man auf alternative Präsenzen, wie den Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund. Auf Nachfragen reagierte der Landesverband ausweichend und kündigte an, man solle sich überraschen lassen, welche Spitzenpolitiker im Wahlkampf auftreten werden. Offiziell angekündigt ist bisher nur ein Auftritt der Co-Bundesvorsitzenden Alice Weidel.

Ein mögliches Auftreten Höckes wird nicht vollständig ausgeschlossen, da die Kreisverbände eigenständig Veranstaltungen organisieren und ihn einladen dürfen. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt findet am 6. September 2025 statt





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