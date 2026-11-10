AfD-Kontroverse: Krah warnt vor Remigration und splittrige Identitäre Bewegung

Der Streit in der AfD über den Begriff Remigration spaltet die Partei. Maximilian Krah warnt vor Rechtsradikalismus, während Martin Sellner dies als Feigheit brandmarkt. Analyse der Folgen.

Ein fundamentaler Richtungsstreit bestimmt derzeit die innenpolitische Landschaft in Deutschland und betrifft vor allem die Alternative für Deutschland (AfD). Der Konflikt entzündet sich an der praktischen Ausgestaltung des umstrittenen Konzepts der Remigration. Während einige Akteure eine Milderung dieser Position fordern, bestehen andere auf einer radikalen Durchsetzung, was zu einer tiefen Spaltung in der politischen Landschaft führt und die Zukunft der Partei maßgeblich beeinflusst.

Krah kritisiert maximalistischen Kurs

Maximilian Krah betont öffentlich, dass immer mehr konservative Stimmen den Mut finden, gegen den als maximalistisch empfundenen Remigrationskurs Stellung zu beziehen. Er verweist darauf, dass Deutschland sich gegenwärtig in einer tiefgreifenden existenziellen Krise befinde, die ökonomische, kulturelle, soziale, demografische und politische Dimensionen umfasst. Zudem sieht er die Situation durch einen direkten Krieg an der äußeren Grenze des Landes weiter verschärft. In diesem Kontext kritisiert Krah hart, dass Teile der rechten Szene in einen unrealistischen Überbietungswettbewerb verfallen, der auf der Parole Ausländer raus! basiert.

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Krah warnt davor, dass ein solcher radikaler Kurs keine Wähler gewinnen könne. Er argumentiert, dass die Partei insbesondere die jüngere Wählerschaft verliere. Als Beleg führt er aus, dass in Berlin bereits achtzig Prozent der jungen Frauen bei aktuellen Wahlen für die Partei Die Linke oder Bündnis 90/Die Grünen gestimmt hätten. Zwar räumt er ein, dass eine strenge Einwanderungspolitik zum Markenzeichen der AfD gehöre, doch warnt er vor Übertreibungen. Grenzen zu schließen und Kriminelle auszuweisen, sei ein Kernanliegen, doch die Unbarmherzigkeit im Detail zerstöre die politische Botschaft der Partei und wende potenzielle Unterstützer ab.

Strategische Neuausrichtung versus Hardliner-Position

Neben der rhetorischen Kritik gibt es auch strategische Überlegungen, die Migrationspolitik auf eine breitere gesellschaftliche Mehrheit auszurichten, anstatt sich auf reine Feindbilder zu verlassen. Diese Position wird indirekt durch die verheerenden Wahlniederlagen der Republikaner in den Vereinigten Staaten gestützt. Tino Chrupalla, eine weitere einflussreiche Figur in der Partei, scheint diese Entwicklung als Warnsignal zu deuten. Er verbindet den Niedergang der US-amerikanischen konservativen Bewegung mit der radikalen Abschiebungspolitik unter dem früheren Präsidenten Donald Trump sowie den harten Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE.

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Chrupallas Statement hat in der Partei für Unmut gesorgt, insbesondere bei Mitgliedern, die nah an rechtsextremen Aktivisten stehen. Die Forderung nach einem konsensorientierteren Ansatz wird von Teilen der Basis als Abweichung vom ursprünglichen Profil gewertet. Dies verdeutlicht die Spannung zwischen dem Versuch, in das politische Mainstream abzugleiten, und der Notwendigkeit, das eigene Kernwählerfeld zu mobilisieren. Die Frage ist, ob eine Distanzierung von radikalen Forderungen langfristig die Glaubwürdigkeit bei der Basis untergräbt oder die Chance auf regierungsfähige Mehrheiten erhöht.

Sellner verteidigt radikale Linie scharf

Die Kritik an der gemäßigteren Linie blieb nicht unbeantwortet. Der frühere Sprecher der Identitären Bewegung, Martin Sellner, reagierte auf der Plattform X mit scharfer Ablehnung. Er bestreitet, dass es Mut erfordere, gegen Remigration zu opponieren. Sellner behauptet, dass Menschen, die sich für Remigration einsetzen, willkürlicher und schwerwiegender verfolgt würden als jede andere Bevölkerungsgruppe. Aus seiner Perspektive ist der Versuch, sich dem Mainstream anzunähern und dies als couragiert darzustellen, ein starkes Stück, das die Realität der politischen Verfolgung ignoriert.

Zwar räumt Sellner ein, dass Krah die beschriebenen Krisen korrekt benennt, doch versäume dieser, den Kern der Angelegenheit zu erfassen: den von Rechtsextremen behaupteten Bevölkerungsaustausch. Diese Verschwörungserzählung dient dazu, radikale Gegenmaßnahmen als notwendigen Schutz vor einem vermeintlichen Volkstod zu legitimieren. Sellner argumentiert, dass eine nur strenge Einwanderungspolitik kein Alleinstellungsmerkmal sei und den Raum für weitere Rechtsparteien öffne, was im Grunde einer zweiten Christlich Demokratischen Union (CDU) gleichkomme.

Wahlprognosen und interne Spaltung

Die jüngsten Wahlerfolge der AfD in Deutschland erklärt Sellner damit, dass sich die Partei klar von der etablierten CDU abgegrenzt habe. Er verweist darauf, dass die AfD in Sachsen-Anhalt stärker abschnitt als alle anderen Parteien, entgegen allen Prognosen und der Panikmache von Maximilian Krah. Sellner sieht die sogenannte Brandmauer bereits bröckeln, insbesondere in Regionen, in denen die AfD einen klaren Remigrationskurs vertritt. Er warnt davor, dass eine Folge der Ratschläge von Krah zu einer Spaltung und einem unweigerlichen innerparteilichen Kampf führen würde.

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Dieser aktuelle Streit offenbart einen Riss, der zwischen Teilen der AfD und der den Hardlinern nahestehenden Identitären Bewegung bereits länger existiert. Bereits im vergangenen Jahr hatte Krah seine Partei aufgefordert, sich von Sellner und dessen Konzept zu distanzieren. Der Anlass dafür war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das Verbot des rechtsextremen Magazins Compact aufgehoben hatte. Dieser historische Kontext zeigt, dass die Debatte um die Grenzen des Erlaubten und die politische Strategie ein permanentes und tief verwurzeltes Problem der Partei darstellt, das sich mit jedem Wahlgang neu zuspitzt.