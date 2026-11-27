Alice Weidel lehnt Treffen mit russischen Gesandten in Abu Dhabi ab. Die AfD-Chefin unterstreicht das Fehlen eines Mandats für Schattendiplomatie und Gasverhandlungen mit Moskau.

Die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel hat Pläne innerhalb ihrer Partei klar abgelehnt, sich mit russischen Vertretern über künftige Gaslieferungen zu beraten. Ihr Büro bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters, dass Weidel nicht an einem in Abu Dhabi geplanten Treffen teilnehmen wird. Diese Distanzierung markiert einen deutlichen Schritt gegen interne Strömungen, die eine nähere Anbindung an Moskau in der Energiefrage suchen.

Ablehnung von Schattendiplomatie in Abu Dhabi

Ein Büro von Alice Weidel erklärte offiziell, die AfD betreibt keine Schattendiplomatie. In der Stellungnahme hieß es explizit, die Partei habe kein Mandat für Verhandlungen mit ausländischen Akteuren in diesem Kontext. Die klare Abfuhr durch die Parteispitze legt dabei die bestehenden Spannungen in der AfD offen. Die Partei wird teilweise als rechtsextrem eingestuft und gilt insgesamt als moskaufreundlich.

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Trotz der offiziellen Ablehnung durch Weidel gibt es innerhalb der Partei unterschiedliche Positionen. Andere Funktionäre wie der AfD-Abgeordnete Frohnmaier haben andere Vorhaben angedeutet. Frohnmaier wollte sich nach eigenen Angaben Anfang 2027 in Abu Dhabi mit Kirill Dmitrijew treffen. Dmitrijew ist der Sondergesandte für Wirtschaftsfragen des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Interne Debatten über Energiemix und Sanktionen

Die geplante Zusammenkunft mit Kirill Dmitrijew wurde voraussichtlich für den Februar oder März des Jahres 2027 angesetzt, wie Frohnmaier auf Anfrage sagte. Er argumentierte, dass russische Gaslieferungen Bestandteil eines ausgewogenen Energiemixes sein könnten. Diese Sichtweise steht im direkten Widerspruch zur aktuellen Politik der Bundesregierung.

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Das Vorhaben fällt in eine Phase verstärkter Bemühungen der AfD, Berlin zum Kauf von Energie aus Moskau zu drängen. Dazu zählt auch der Wunsch, die Nord-Stream-Pipeline wieder zu öffnen. Die Bundesregierung lehnt beides wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine kategorisch ab. Diese harte Linie der Regierungskoalition steht im Kontrast zu den Forderungen aus der AfD-Fraktion.

Vergleichbare Argumente wie im Kreml

Die Argumente der AfD ähneln denen Putins sehr stark. Der russische Kremlchef hatte kürzlich bei einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump gesagt, der Stopp russischer Energielieferungen habe den Lebensstandard in Europa beeinträchtigt. Diese Darstellung soll die wirtschaftlichen Folgen des Krieges für die Bevölkerung in den Vordergrund stellen.

Die Regierung in Moskau bietet derzeit eine Wiederaufnahme der Lieferungen an, nachdem ihre Gasexporte massiv eingebrochen sind. Der Einbruch geschah infolge der Sanktionen, die als Reaktion auf die Invasion der Ukraine verhängt wurden. Deutschland hatte vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine mehr als die Hälfte seines Gases über die beiden Nord-Stream-Pipelines aus Russland bezogen.

Geheimverhandlungen und politische Konsequenzen

Hochrangige russische und amerikanische Regierungsvertreter haben nach Angaben von Insidern Gespräche über den Einstieg eines US-Investors bei den durch einen Anschlag beschädigten Nord-Stream-Pipelines geführt. Diese Informationen wurden von Reuters im Oktober berichtet. Ein solcher Schritt könnte die rechtliche und wirtschaftliche Situation der Pipeline grundlegend verändern.

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Einige Politiker anderer Parteien sind insgeheim froh, dass diese Forderungen an die Öffentlichkeit gelangen. Sie möchten ihre eigene prorussische Haltung nicht selbst zur Schau stellen müssen. Der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter von den regierenden Christdemokraten erklärte, auch andere Vertreter etablierter Parteien wünschten sich russisches Gas zurück. Allerdings müssten dazu die EU-Sanktionen aufgehoben werden, was nicht absehbar ist.

Der AfD-Politiker Frohnmaier ist zuversichtlich, dass Nord Stream eine andere Betreibergesellschaft bekommt. Er glaubt, dass diese amerikanisch geprägt sein wird, sodass das Gas nicht mehr sanktioniert ist. Er betonte, es wäre im deutschen Interesse, Teil einer solchen Lösung zu werden. Die politischen und wirtschaftlichen Implikationen dieser Szenarien sind komplex und umstritten.