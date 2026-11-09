AfD-Krampf um Chrupallas Migrationskurs: Innerparteiliche Fronten verhärtet

Alphons Chrupalla fordert breiten Konsens für Migrationspolitik und provoziert damit interne Kritik. Die AfD zerbricht an der Strategiefrage zwischen moderatem Kurs und radikaler Remigration.

Alphons Chrupalla hat eine Kontroverse in der AfD ausgelöst, indem er für eine Migrationspolitik warb, die auf breiter gesellschaftlicher Unterstützung basiert. Der AfD-Vorsitzende betonte in einer Videoansprache, die er auf der Plattform X veröffentlichte, dass diejenigen, die Migration besser regeln wollen, keine Feindbilder schüren dürfen. Stattdessen müsse die Partei breite Unterstützung suchen und durch Verständigung die Bürger vereinen. Dieser Ansatz stieß jedoch auf erheblichen Unmut innerhalb seiner eigenen Partei und in seinem politischen Lager.

Innere Spaltung über Strategie und Härtegrad

Die Reaktion auf Chrupallas Aufruf zur Versöhnung fiel in der AfD unterschiedlich aus und offenbarte tiefe Gräben zwischen moderaten und radikalen Strömungen. Während Chrupalla auf eine Umfrage des US-Senders "Fox News" verwies, wonach die radikale Vorgehensweise der US-Einwanderungsbehörde ICE bei einer Mehrheit der amerikanischen Bürger auf Ablehnung stoße, sah dies ein Teil der Partei als fehlende Härte. Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Sven Tritschler reagierte scharf auf diese Position und äußerte, dass man auf dem falschen Dampfer sei, wer glaube, eine Asyl- und Migrationswende gehe irgendwie "kuschelig" und ohne unschöne Bilder im Fernsehen. Tritschler forderte stattdessen, dass deutsche Behörden ähnlich konsequent gegen Illegale vorgehen sollten, wie er dies von seinem Lager erwartet.

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Radiöse Positionen und externe Bezüge

Neben der direkten Kritik an Chrupalla trafen auch externe Perspektiven auf Unverständnis und Wut innerhalb der Bewegung. Die ultrarechte, AfD-nahe Aktivistin Naomi Seibt, die Berichten zufolge Asyl in den USA beantragt hat, weil es in Deutschland für sie angeblich zu gefährlich sei, kritisierte Chrupallas Darstellung der Lage als verzerrt. Sie verwies darauf, dass die nicht konsequent umgesetzte Remigration ein ausschlaggebender Faktor für die Wahlniederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen gewesen sei. Diese Niederlage attribuierte sie indirekt dem Nachlassen des Drucks nach dem Iran-Krieg. Auch der Rechtsextremist und frühere Chef der Identitären Bewegung Österreich, Martin Sellner, sprach sich deutlich für eine härtere Linie aus und schrieb nur zwei Worte unter den Beitrag von Chrupalla: "Remigration jetzt". Diese Positionen unterstreichen den Druck, dem Chrupalla von der Basis ausgesetzt ist.

Hintergründe der US-amerikanischen Debatte

Um seine Position für eine moderatere Migrationspolitik zu stützen, bezog sich Chrupalla auf die Erfahrungen in den Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump bezeichnete nach der Wahlniederlage bei den Midterms seine eigene Abschiebepolitik als "zu hart". In einem Interview der TV-Sendung "60 Minutes" erläuterte Trump, dass viele Menschen in den USA glaubten, dass Personen, die sich rechtswidrig im Land aufhielten, nicht abgeschoben werden sollten, wenn sie etwa in einer Gärtnerei oder in einem Hotel arbeiten. Der US-Präsident gab an zu glauben, dass sich für solche Situationen eine Einigung mit den Demokraten ausarbeiten ließe, was auf eine politische Zäsur hinweist, da die Demokraten ab Januar beide Kongresskammern kontrollieren werden.

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Kritik am Vorgehen der ICE-Behörde

Die Kontroverse um die ICE-Behörde ist in den USA nicht nur politisch, sondern auch humanitär hoch umstritten. In der zweiten Amtszeit setzte Donald Trump zunächst massiv auf Razzien durch Beamte der teils martialisch auftretenden Einwanderungsbehörde ICE, kombiniert mit Massenabschiebungen. Dieser harte Kurs gegen Migranten ohne gültige Aufenthaltstitel führte in mehreren Großstädten zu massiven Protesten. Besonders tragisch wurden die Vorfälle, als im Umfeld von ICE-Aktivitäten zwei US-Bürger getötet wurden. Dies führte zu einem landesweiten Aufschrei und erheblicher Kritik am Vorgehen der US-Regierung.

Tödliche Zwischenfälle und politische Folgen

Zwei konkrete Todesfälle haben die Debatten über die ICE-Einsätze verschärft. Anfang Januar wurde die 37-jährige Renée Good bei einem ICE-Einsatz erschossen. Während die Regierung das Handeln des Beamten als Notwehr bezeichnete, erweckten die nach dem Vorfall öffentlich gewordenen Videoaufnahmen einen anderen Eindruck. Einen Monat später, am 24. Januar 2026, wurde der 37-jährige Alex Pretti bei einem weiteren Einsatz von Bundesbeamten in Minneapolis getötet. Die US-Regierung stellte auch hier die Schüsse als Selbstverteidigung dar, obwohl nach Videoaufnahmen augenscheinlich keine akute Bedrohung für die Einsatzkräfte von Pretti ausging. Diese Vorfälle zwangen die Regierung dazu, die Einsätze etwas zurückzufahren, was nun Teil der Argumentation Chrupallas für einen anderen, weniger konfrontativen Ansatz ist.