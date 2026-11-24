Der AfD-Abgeordnete Stefan Schröder landete mit einer Beleidigung über die Kleidung von Bundesforschungsministerin Dorothee Bär einen Ordnungsruf. Die Szene sorgt für Kontroverse.

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär hat sich am Mittwoch im Deutschen Bundestag schwerwiegende Kritik wegen ihrer öffentlichen Äußerungen zur AfD-Haltung in der Wissenschaftspolitik eingehandelt. Der Thüringer AfD-Abgeordnete Stefan Schröder griff die CSU-Politikerin während einer Debatte persönlich an, was zu einem Ordnungsruf des Bundestag spräsidenten führte. Die Szene markiert einen der jüngsten Höhepunkte der verschärften Rhetorik zwischen der Regierung und der rechten Opposition.

Sprachregelung und direkter Konflikt im Plenum

Derothee Bär warnte in ihrer Rede explizit vor den wissenschaftspolitischen Plänen der AfD. Sie argumentierte, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen zu einer internationalen Abschottung der deutschen Forschung führen würden. Dies hätte laut der Ministerin schlechtere wissenschaftliche Ergebnisse und eine Isolation des deutschen Standorts zur Folge. Ihre scharfen Worte richteten sich direkt gegen die Fraktion von AfD-Chef Tino Chrupalla.

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Kleidungsstil als Thema der persönlichen Attacke

Die Auseinandersetzung eskalierte, als Stefan Schröder auf das Thema Klimawandel angesprochen wurde. Er bezeichnete die Positionen der Regierung als Pessimismus und bezeichnete Kritiker als Schwarzmaler, die davon lebten, das Land schlechtzureden. Dabei warf er der AfD-Fraktion vor, über jedes Stöckchen springen zu lassen. Bär reagierte darauf mit Empörung über die Art der Debatte. Sie trug zu diesem Zeitpunkt eine pflaumenfarbene Seidenbluse, was später zum Auslöser der weiteren Kontroverse wurde.

Ordnungsruf für Pyjama-Vergleich und Entschuldigungsforderung

Stefan Schröder griff die Ministerin daraufhin mit einem abwertenden Vergleich an, der an eine Klamottenwahl erinnerte. Diese Aussage führte sofort zu Protestrufen im Plenum. Andere Abgeordnete riefen laut "Frechheit". Der CDU-Abgeordnete Reza Asghari forderte Schröder auf, sich bei Bär zu entschuldigen. Er fragte, ob er sich als ziviler Mitteleuropäer bei der Ministerin für die Äußerungen rechtfertigen würde. Schröder lehnte eine Entschuldigung jedoch ab und verteidigte seine Wortwahl.

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Internationale Perspektiven und wissenschaftliche Folgen

Der AfD-Abgeordnete Ingo Hahn unterstützte die Linie seiner Fraktion. Er warf Dorothee Bär vor, sich persönlich an seiner Partei abzuarbeiten. Die Ministerin betonte hingegen, dass ihre Kritik sachlich und notwendig sei. Sie verwies auf die Gefahr, dass deutsche Forschungseinrichtungen an internationalem Prestige verlieren könnten. Die AfD lehnt diese Kritik an ihrer Programmatik strikt ab. Sie sieht die aktuellen Maßnahmen als überflüssig und wirtschaftsschädlich an.

Weiterer Verlauf der politischen Debatte

Die Szene verdeutlicht die tiefe Spaltung im deutschen Parlament. Die Rhetorik hat sich in den letzten Sitzungen deutlich verschärft. Fachleute beobachten, dass persönliche Angriffe die sachliche Diskussion behindern. Die Bundesregierung hält an ihrer Linie der internationalen Zusammenarbeit fest. Die AfD plant weitere Debatten zu ähnlichen Themen. Die öffentliche Wahrnehmung der Auseinandersetzung bleibt intensiv. Beobachter erwarten ähnliche Szenarien in kommenden Sitzungen.