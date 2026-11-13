AfD kündigt Thomas Berthold als Bundespräsidentenkandidaten an

Die AfD nominiert Ex-Nationalspieler Thomas Berthold für die Bundespräsidentenwahl. Während die Union mit Ilse Aigner eine klare Mehrheit hat, bleibt Berthold ohne realistische Chance auf das Amt.

Die Alternative für Deutschland (AfD) plant, den ehemaligen deutschen Fußballnationalspieler Thomas Berthold für das Amt des Bundespräsidenten zu nominieren. Die Partei bestätigt den Namen ihrer Kandidatur bisher nicht offiziell, plant jedoch die Vorstellung auf einer Klausurtagung am kommenden Samstag in Berlin.

Auf der Agenda für 30 anwesende AfD-Bundes- und Landespolitiker ist der Tagesordnungspunkt vom 12:00 bis 12:30 Uhr schlicht mit der Vorbereitung auf die Bundespräsidentenwahl betitelt. Die Nominierung von Thomas Berthold markiert einen deutlichen Bruch zur Tradition, da der 62-jährige Sportler keine politische Erfahrung vorweisen kann und sich bisher eher durch kontroverse Äußerungen in die öffentliche Debatte eingebracht hat.

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Perspektivenlose Kandidatur gegen etablierte Mehrheit

Thomas Berthold hat statistisch und politisch keinerlei realistische Chance, das höchste Bundesamt zu gewinnen. Die Union aus CDU und CSU hat bereits die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als gemeinsame Kandidatin nominiert. Die SPD und die Grünen unterstützen Ilse Aigner in der Wahl, was ihr eine klare Mehrheit in der Bundesversammlung sichert.

Die nächste Bundesversammlung wird am 30. Januar stattfinden, um den Nachfolger von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu wählen. Da die Koalition aus den großen Parteien und den Grünen die absolute Mehrheit der Wahlmänner hat, ist das Ergebnis vor der Wahl de facto besiegelt. Die Kandidatur der AfD unter Thomas Berthold dient daher vermutlich mehr der politischen Inszenierung als dem tatsächlichen Ziel des Amtsantritts.

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Politische Vorbelastung und historische Nominierungen

Thomas Bertholds Einstieg in die politische Landschaft der AfD ist nicht unumstritten. Der ehemalige Innenverteidiger nutzte die Corona-Pandemie, um politisch in Erscheinung zu treten. Im Jahr 2020 sprach er sich bei einer Demonstration der sogenannten Querdenker-Bewegung öffentlich aus, was ihm Kritik von vielen Seiten einbrachte.

Die AfD stand bereits bei der letzten Bundespräsidentenwahl 2022 vor ähnlichen Herausforderungen. Damals nominierte die Partei den Ökonomen und Publizisten Max Otte. Auch Max Otte hatte keine Gewinnchancen, da die etablierten Parteien den damaligen Kandidaten der Union hinter sich brachten. Die Wiederholung dieses Musters mit einer anderen, nicht-politischen Persönlichkeit wie Thomas Berthold folgt einem bekannten Muster der AfD, um mediale Aufmerksamkeit zu generieren.

Sportliche Laufbahn als politisches Aushängeschild

Die Begründung für die Nominierung von Thomas Berthold liegt eindeutig in seiner sportlichen Karriere. Der 62-Jährige war 1990 Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft und bestritt insgesamt 62 Länderspiele. Seine klubbezogene Laufbahn in der Bundesliga ist umfangreich und umfasst 381 Einsätze für renommierte Vereine wie Eintracht Frankfurt, Bayern München und den VfB Stuttgart.

Durch seine Popularität im Sport versucht die AfD, neue Wählergruppen anzusprechen, die sich von der klassischen Politik abgewendet haben. Die Entscheidung, einen Sportler statt eines erfahrenen Juristen oder Politikers zu nominieren, spiegelt den Versuch wider, die Partei breiter aufzustellen, auch wenn die fachlichen Qualifikationen für das repräsentative Amt des Bundespräsidenten stark infrage gestellt werden.

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Auswirkungen und weitere Schritte

Die konkrete Vorstellung von Thomas Berthold als Kandidat erfolgt am Samstag auf der genannten Klausurtagung in Berlin. Dort werden die 30 anwesenden Politiker der AfD auf Bundesebene und aus den Landesverbänden über die formale Nominierung abstimmen oder diese bekannt geben. Bis zur eigentlichen Wahl durch die Bundesversammlung am 30. Januar bleibt die Position der AfD isoliert, da keine anderen Parteien die Kandidatur unterstützen werden.

Die politische Landschaft bleibt in dieser Frage klar strukturiert. Während die AfD mit Thomas Berthold einen symbolischen Kandidaten ins Rennen schickt, wird die Union unter Führung von Ilse Aigner die Wahl definitiv gewinnen. Der Fokus liegt nun auf der Frage, wie stark die mediale Resonanz auf die Nominierung ausfallen wird und ob diese Strategie der AfD langfristig neue Sympathisanten bringt oder sie weiter in die politische Marginalisierung drängt.