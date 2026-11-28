Die Mehrheit beim BSW-Parteitag lehnt eine schärfere Abgrenzung von der AfD ab. Für 30 Mitglieder ist damit eine Grenze erreicht: Sie treten aus der Partei aus. Fast die Hälfte kommt aus NRW.

Die Mehrheit beim BSW -Parteitag lehnt eine schärfere Abgrenzung von der AfD ab. Für 30 Mitglieder ist damit eine Grenze erreicht: Sie treten aus der Partei aus.

Fast die Hälfte kommt aus NRW. Dresden - Der AfD-Kurs des BSW hat eine Austrittswelle in der Partei ausgelöst. Nachdem eine stärkere Abgrenzung von der AfD auf dem BSW-Parteitag in Dresden scheiterte, erklärten 30 Funktionäre ihren Austritt, fast die Hälfte davon aus Nordrhein-Westfalen. Unter ihnen sind drei Mitglieder des Landesvorstands der Partei.

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Seit 2025 sehe man eine fortschreitende Entwicklung in Richtung einer Annäherung an die AfD, eines freundlicheren Umgangs mit ihr als mit den anderen Parteien und einer Zusammenarbeit in Landtagen, schreiben die 30 Unterzeichner.