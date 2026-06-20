AfD-Landesparteitag in Passau begleitet von massiven Gegendemonstrationen und internem Machtkampf

In Passau begann der zweitägige Landesparteitag der bayerischen AfD unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Während rund 5000 Gegendemonstranten protestierten, eskalierte die Stimmung mit ersten Zwischenfällen. Gleichzeitig tobte hinter den Kulissen ein erbitterter Machtkampf zwischen Landeschef Protschka und Herausforderer Mixl.

Die niederbayerische Stadt Passau erlebte am Samstag den Auftakt des zweitägigen Landesparteitag s der bayerischen AfD, begleitet von mehreren Gegendemonstrationen . Schon Stunden vor dem offiziellen Beginn versammelten sich nach Polizeiangaben rund 1000 Gegner in der Innenstadt.

Insgesamt waren für die verschiedenen Kundgebungen und Demonstrationen etwa 5000 Teilnehmer angemeldet. Der Parteitag selbst fand in einer Halle statt, in der die Stimmung angespannt war. Dort sollte auch die größte Demonstration stattfinden. Die Polizei war mit mehreren hundert Einsatzkräften im Einsatz, um beide Lager voneinander zu trennen und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Für zusätzliche Sicherheit wurde rund um die Halle sogar eine Flugverbotszone eingerichtet, die auch für Drohnen galt. Am Morgen des ersten Tages kam es bereits zu ersten Zwischenfällen. Nach Angaben der Polizei wurde eine Rauchbombe gezündet, zudem versuchten Demonstranten, eine Straße zu blockieren. Bei einer weiteren Kundgebung wollten einzelne Teilnehmer eine andere als die genehmigte Route einschlagen.

Diese Vorkommnisse zeigten, dass die Situation von Anfang an explosiv war. Die Polizei reagierte mit verstärkter Präsenz und temporären Absperrungen. Die Gegendemonstrationen waren bunt und vielfältig, mit Teilnehmern aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die gegen die Politik der AfD protestierten. Die Stimmung unter den Gegnern war entschlossen, aber überwiegend friedlich, auch wenn einzelne Aktionen zu Konflikten mit den Sicherheitskräften führten.

Im Mittelpunkt des Parteitags stand eine interne Machtkampf zwischen dem amtierenden Landesvorsitzenden Stephan Protschka und dem Bundestagsabgeordneten Reinhard Mixl, der ihn herausfordert. Beide Lager haben prominente Unterstützer aus Bundes- und Landespolitik um sich versammelt. Nach außen hin gaben sich die Kontrahenten betont harmonisch und warben für Geschlossenheit. Hinter den Kulissen soll jedoch seit Wochen ein harter Machtkampf toben.

Sichtbar wurde der Streit unter anderem durch einen Brief aus dem Lager Protschka an den Bundesvorstand. Darin ist von einem "gezielte Versuch externer Netzwerke, die freie Willensbildung unseres stärksten Landesverbandes zu kapern" die Rede.

Zudem sieht sich Protschka nach Angaben seines Umfelds massivem Druck ausgesetzt. Der Landesvorsitzende beklagt Drohungen und Einflussversuche. Dieser interne Konflikt spiegelt die tiefen Gräben wider, die die AfD auch auf Landesebene spalten. Der Ausgang des Machtkampfs könnte die zukünftige Ausrichtung der bayerischen AfD maßgeblich beeinflussen





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