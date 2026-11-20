Martin Reichardt gilt in Sachsen-Anhalt als möglicher Bildungsminister für eine künftige AfD-Regierung. Die Hintergründe zu seiner Kandidatur und den politischen Hürden.

Der sachsen-anhaltinische AfD-Landesvorsitzende Martin Reichardt ist ein möglicher Kandidat für das Amt des Bildungsminister s in der neuen Landesregierung. Diese Information wird übereinstimmend von Medien wie dem Tagesspiegel, der Welt und Politico aus Parteikreisen berichtet. Sollte die Alternative für Deutschland in der kommenden Legislaturperiode die Regierungsgewalt übernehmen, wird Reichardt bereits auf die Übernahme dieses Kabinettspostens vorbereitet.

Reichardt, der seit 2018 die sachsen-anhaltinische AfD führt und zudem im Bundesvorstand sowie als Abgeordneter im Deutschen Bundestag wirkt, hat auf eine entsprechende Anfrage der Redaktion am Freitagnachmittag keine Antwort gegeben. Sein möglicher Aufstieg zum Bildungsminister ist dabei nicht nur eine Frage der Machtverhältnisse, sondern auch stark umstritten. Der 57-Jährige gilt in der Politik als Hardliner und gehörte zeitweise dem radikalen Flügel an, der um den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke entstand. Dieser Flügel war zwar im Jahr 2020 formal aufgelöst worden, doch die engen Verbindungen prägen das politische Image Reichardts bis heute.

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Verfassungsschutz und strafrechtliche Vorwürfe

Die politische Einordnung der Partei unter der Führung Reichardts ist eindeutig negativ ausgefallen. Im Jahr 2023 stufte der Verfassungsschutz die sachsen-anhaltinische AfD als gesichert rechtsextrem ein. Diese Einstufung ist ein schwerwiegendes politisches Risiko für einen potenziellen Minister. Daneben belasten Reichardt persönlich strafrechtliche Vorwürfe. Im Sommer hatten die Welt und Politico ein Foto veröffentlicht, das Reichardt bei einer privaten Feier im Jahr 2020 zeigt, wie er den linken Arm ausstreckt. Zwei Zeugen gaben an, es handele sich um einen Hitlergruß, der in Deutschland nach juris StGB auch mit dem linken Arm strafbar ist.

Reichardt bestreitet diese Anschuldigungen kategorisch. Er bezeichnete die Vorwürfe als pöbelhafte Unverschämtheit und erklärte, er habe sein ganzes Leben lang noch nie eine solche Geste gezeigt. Die Partei deutete die Geste hingegen als angedeuteten Ritterschlag. Ungeachtet dieser persönlichen Kontroversen bleibt Reichardt einflussreich. Er nutzte seine Position im Bundestag mehrfach, um sich durch beleidigende Aussagen in die öffentliche Debatte einzumischen, was zu Sanktionen führte.

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Bußgelder und Kontroversen im Parlament

Im Oktober verhängte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU ein Ordnungsgeld gegen Martin Reichardt. Diese Maßnahme war die Folge einer Auseinandersetzung mit der Linken-Politikerin Kathrin Gebel. Im März hatte Gebel Reichardt im Plenum darauf angesprochen, dass er auf einen Zwischenruf reagiert hatte, in dem es um die Anzahl der Nervenenden der Klitoris ging. Gebel bemerkte zunächst, die Klitoris habe dreitausend Nervenenden, korrigierte sich später aber auf zehntausend. Reichardt reagierte darauf mit der Aussage, die Politikerin zeige Unkenntnis ihrer eigenen Klitoris.

Der Umgang Reichardts mit politischen Gegnern und Medien ist durchgehend aggressiv geprägt. Im Jahr 2023 sprach er von struktureller Asozialität bei linken Migrantenvertretern. Medien nannte er zeitweise gleichgeschaltet und bezeichnete die Presse in diesem Jahr als Propagandaknechte. Trotz dieser wiederholten Verstöße gegen den parlamentarischen Anstand bleibt Reichardt im Bundestag aktiv. Er ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und sitzt als stellvertretendes Mitglied im Bildungsausschuss, was fachlich seine theoretische Eignung für ein Ministeramt untermauern könnte.

Beruflicher Hintergrund und Bildungspolitik

Interessanterweise fehlt Reichardt eine praktische Berufserfahrung im Bildungswesen. Nach eigenen Angaben hat er Pädagogik studiert, war jedoch beruflich niemals in diesem Bereich tätig. Vor seinem Eintritt in die AfD im Jahr 2015 arbeitete er als leitender Angestellter in der Bau- und Sicherheitsbranche. Seine biographische Linie führt zudem bis in die Bundeswehr, wo er von 1992 bis 2001 als Offizier diente. Diese Kombination aus theoretischer Ausbildung und militärischer Laufbahn könnte sein Profil für ein Bildungsressort prägen, steht aber im krassen Widerspruch zu der aktuellen politischen Realität.

Ausblick auf die Regierungsbildung

Die politische Zukunft in Sachsen-Anhalt ist noch ungewiss. Mehr als zwei Monate nach der Landtagswahl im September steht die Bildung einer neuen Regierung noch aus. Die AfD-Spitze um Ulrich Siegmund hat angekündigt, sich am 8. Dezember zur Wahl für das Amt des Ministerpräsidenten zu stellen. Dies allein reicht jedoch nicht aus. Um die Regierung zu bilden, sind zusätzlich Stimmen aus anderen Fraktionen notwendig, was die Koalitionsverhandlungen komplex macht. Sollte die AfD trotz aller Kontroversen um Reichardt die Mehrheitsverhältnisse für eine Regierungsbildung nutzen, würde seine Nominierung zum Bildungsminister eine politische Zäsur darstellen.