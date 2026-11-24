Ein Untersuchungsausschuss ist das schärfste Schwert der Opposition. Das Einsetzen des Gremiums ist in Rheinland-Pfalz schwieriger gemacht worden.

Ein Untersuchungsausschuss ist das schärfste Schwert der Opposition. Das Einsetzen des Gremiums ist in Rheinland-Pfalz schwieriger gemacht worden. Mainz - Die AfD-Landtagsfraktion hat eine Klage gegen die Verfassungsänderung für höhere Hürden zum Einsetzen von Untersuchungsausschüssen im rheinland-pfälzischen Landtag eingereicht.

Die beklagte Landesregierung habe nun bis zum 31. März nächsten Jahres Gelegenheit, Stellung zu der Normenkontrollklage zu nehmen, sagte Fraktionschef Michael Büge in Mainz. Er gehe davon aus, dass es ein öffentliches und nicht rein schriftliches Verfahren geben wird. Mit einer Entscheidung in dem Verfahren rechne er in einem bis eineinhalb Jahren.

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Das Parlament hatte im Mai beschlossen, dass für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 25 Prozent der Landtags-Abgeordneten stimmen müssen. Bisher reichte das Ja von 20 Prozent. SPD, CDU und Grüne hatten die Verfassungsänderung angestoßen. Die drei Fraktionen hatten die Änderung des Quorums damit begründet, sie wollten verhindern, dass die AfD das Parlament in Mainz mit einer Vielzahl von Untersuchungsausschüssen lahmlegt.

Die AfD war nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz so stark geworden, dass sie nach altem Recht allein Untersuchungsausschüsse hätte auf den Weg bringen können. Die größte Oppositionsfraktion im Parlament in Mainz will einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Politik einrichten. Die Landesregierung verstoße mit diesem Vorgehen gegen die Landesverfassung, begründete Büge die Klage und sprach von einer "Lex AfD".

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Da die Grünen als zweite Oppositionsfraktion absehbar nicht inhaltlich mit der AfD zusammenarbeiten werden, werde es faktisch keinen Untersuchungsausschuss in der laufenden Legislaturperiode geben, ergänzte der Rechtsexperte der Landtagsfraktion, Robin Classen. Die AfD-Fraktion rechne sich gute Erfolgschancen bei der Klage aus, sagte Büge. Die Entscheidung des Gerichts werde auch Signalwirkung für andere Bundesländer haben.

Trotz der sehr geringen Chancen wird die AfD-Fraktion in der kommenden Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags einen Untersuchungsausschuss zum Handeln der Landesregierung und der ihr nachgeordneten Behörden zur Umsetzung der Maßnahmen für die Eindämmung der Corona-Pandemie beantragen. Viele Menschen hätten Fragen etwa zu den Nebenwirkungen des Impfens, den Einschränkungen der Kinder in der Schule sowie der älteren und kranken Menschen.