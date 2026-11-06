AfD-Leak: Mutmaßlicher Hacker Oleksij L. in den USA identifiziert

ZDF, Spiegel und Standard nennen einen mutmaßlichen Urheber des AfD-Leaks: einen Programmierer in den USA mit Verbindungen zur Com-Szene.

Im Oktober haben Hacker rund 280 Gigabyte an Daten der AfD online gestellt. Nach Recherchen des ZDF, des Magazins Der Spiegel und der österreichischen Zeitung Der Standard ist nun einer der mutmaßlichen Täter identifiziert worden. Die Medien berichteten am Freitag, dass es sich um einen in den USA lebenden Programmierer namens Oleksij L. handeln soll.

Das geleakte Material umfasst laut den Berichten gut 421.000 E-Mails aus den Jahren 2013 bis 2026 sowie mehr als 48.000 Dokumente. Darunter befinden sich Vorstandsprotokolle, Mitgliederlisten und Lohnabrechnungen. Die Redaktionen werteten die Informationen den eigenen Angaben zufolge mit technischer Unterstützung des Recherchenetzwerks OCCRP aus.

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Wie die Recherche den mutmaßlichen Hacker identifizierte

Die Recherche des ZDF, des Spiegels und des Standards stützt sich auf Sprachchats, Beiträge in sozialen Netzwerken und Online-Spuren. Nach Angaben der Medien führen mehrere dieser Hinweise direkt zu Oleksij L. Laut den Berichten zeigen die geleakten E-Mails zugleich, welche Ansichten Parteimitglieder vertreten, wenn sie sich unter sich wähnen.

Oleksij L. bestreitet dem Bericht zufolge nicht ausdrücklich, den Hack begangen zu haben. Gegenüber der Sendung ZDF Frontal äußerte er sich jedoch auf Anfrage. Er erklärte, die AfD sei wegen lascher IT-Sicherheit zu einem verlockenden Ziel geworden.

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Eine Verbindung sehen die Medien außerdem zum anonymen Account Versistance, über den das AfD-Leak im Oktober veröffentlicht wurde. Demnach verwendeten Versistance und Oleksij L. dieselben Spitznamen. Mit einem dieser Spitznamen betreiben beide eine interaktive Webseite mit feuerrotem Bildschirmhintergrund und der Begrüßungsformel Willkommen in der Hölle. Ein IT-Experte habe die Analyse der drei Medien bestätigt.

Politische Motive und Verbindungen zur Com-Szene

Oleksij L. hat nach den Angaben der Medien keine politischen Motive. Er selbst sagt, die Schlussfolgerung, es sei um Politik gegangen, sei nachvollziehbar, doch sie entspreche nur der einfachen Geschichte, die die Leute hören wollten. Weder in seinen Sprachchats noch in seinen Beiträgen auf X und Telegram aus der Zeit vor dem Leak finden sich laut dem ZDF Hinweise auf Interesse an Politik oder Rechtsextremismus.

Nach Darstellung der Berichte gehört Oleksij L. vermutlich zu der Onlineszene Com. Weitere Spuren in seinem Umfeld führen zu einer Hackerin Mitte 30, die ebenfalls in den USA leben soll. In den Sprachchats werde deutlich, dass sie eine Vertraute von Oleksij L. ist. Sie soll nach eigenen Angaben bereits wegen Cyber-Terrorismus im Gefängnis gesessen haben. Zu der Frage, ob sie am AfD-Leak beteiligt war, wollte sie sich laut dem ZDF nicht äußern.

Eine weitere Spur führt zu einer Chronik-Website der Com-Szene. Auf dem zugehörigen Telegram-Kanal wurde die Leak-Website bereits am 18. Oktober mit dem Screenshot eines Countdowns beworben, der die Öffnung des Archivs ankündigte. Nach Einschätzung der Berichte war damit eindeutig das AfD-Leak gemeint.

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Team hinter dem AfD-Leak und offene Fragen

Laut den Recherchen besteht das Team hinter dem AfD-Leak aus zwei Personen. Oleksij L. nennt sich selbst Teil dieses Teams, zusammen mit Versistance und einer Person, die er seinen Team Leader nennt. Wer diese zweite Person ist, lässt er den Berichten zufolge offen.

Oleksij L. soll zudem Anfang September, rund sechs Wochen vor der Veröffentlichung des AfD-Leaks, in Sprachchats erklärt haben, das wichtigste Exportgut der Com seien erbeutete Daten und Datenlecks. Der Team Leader habe ihm laut den Berichten höflich geraten, sich nicht zu den Details des Hackerangriffs zu äußern.