Ausgespionierte Dokumente der AfD belegen die langfristige Strategie, die CDU und CSU strategisch zu schwächen und Wähler abzuwerben.

Ein massiver Datenleck-Durchbruch offenbart, dass die Alternative für Deutschland (AfD) die Christlich Demokratische Union ( CDU) und die Christlich-Soziale Union ( CSU) bereits vor Jahren als primäre strategische Gegner definiert hatte. Diese Einsicht geht weit über bisherige öffentliche Wahrnehmungen hinaus und wird durch interne Unterlagen belegt, die im Zusammenhang mit einem erheblichen Cyberangriff auf die Partei stehen. Die Dokumente legen nahe, dass die Ausrichtung der Partei auf eine gezielte Entkernung und Schwächung der Union ausgerichtet war, lange bevor diese Taktik im öffentlichen Diskurs vollständig transparent wurde.

Strategische Ziele der AfD im Jahr 2017

Die Grundlage für diese aggressive Strategie lässt sich bereits in einem Antrag von Frauke Petry zurückverfolgen, der während des Bundesparteitages im Jahr 2017 diskutiert wurde. In diesem Dokument wurde deutlich gemacht, dass der Kernpunkt der Parteistrategie darin bestand, emotional heimatlose und konservative Wähler specifically aus den Reihen der CDU zu gewinnen. Die Anweisung lautete explizit, die Partei solle es darauf anlegen, die Union und die Freie Demokratische Partei (FDP) strategisch zu schwächen und zu entkern.

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Frauke Petry, die zu diesem Zeitpunkt noch der moderateren Fraktion der AfD angehörte, strebte damals eine baldige Regierungsbeteiligung an, die auch eine Koalition mit der Union einschließen konnte. Trotz dieses moderaten Selbstbildes war das strategische Ziel klar auf die Erosion der politischen Konkurrenz durch die Union gerichtet. Die Dokumente zeigen somit ein Spannungsfeld zwischen der rhetorischen Annäherung an Konservative und der taktischen Ausrichtung auf eine Destabilisierung der bestehenden konservativen Partei.

Taktische Manöver nach der Bundestagswahl 2021

Nach der Bundestagswahl 2021 präsentierte Vorstandmitglied Beatrix von Storch der Zeitschrift Der Spiegel interne Einschätzungen, die die massiven Schwächungen von CDU und CSU als positives Ergebnis für die AfD werteten. In ihrer Präsentation zur Frage der weiteren Vorgehensweise gegenüber der Union führte sie drei spezifische Punkte an, wobei sie für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) und die FDP jeweils nur einen Punkt nannte und für die Bündnis 90/Die Grünen keinen Punkt auflistete.

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Diese ungleiche Gewichtung verdeutlicht diePrioritätensetzung der Partei, bei der der Druck auf die Union im Fokus stand. Um die Union weiter unter Druck zu setzen, empfahl die Partei taktische Abstimmungen im Bundestag mit den Christdemokraten, während gleichzeitig die Forderung nach einer intensiven Aufarbeitung der Ära Angela Merkel erhoben werden sollte. Diese Doppelstrategie aus scheinbarer Kooperationsbereitschaft und inhaltlicher Konfrontation sollte die Glaubwürdigkeit der Union untergraben.

Die Nominierung von Max Otte als politischer Schlag

Ein weiterer strategischer Schritt, der in den geleakten Dokumenten hervorgehoben wird, ist die Nominierung von Max Otte, einem Mitglied der CDU, zur Bundespräsidentenwahl im Jahr 2022. Dieser Vorstoß löste intern heftige Debatten aus, die jedoch in der strategischen Ausrichtung der Partei mündeten. Rüdiger Lucassen, der damalige AfD-Landeschef in Nordrhein-Westfalen, sah in dieser Personalie einen potenziellen Coup, der Friedrich Merz Zorn ins Gesicht treiben könnte.

Die strategische Intention hinter der Nominierung eines Unionsmitglieds war die Vorführung der Kraftlosigkeit der CDU, da diese keine eigene Kandidatin oder keinen eigenen Kandidaten aufstellen konnte. Jörg Urban, Landeschef der AfD in Sachsen, kommentierte dies als Beweis dafür, dass die CDU lieber den unbeliebten linksextremistisch angehauchten Sozialdemokraten Frank-Walter Steinmeier unterstütze, statt eigene Strukturen zu zeigen.

Die Landesverbände in Thüringen unter der Führung von Björn Höcke und Stefan Möller stimmten dieser Taktik zu. Die Entscheidung, eine solche kontroverse Figur ins Rennen zu schicken, diente weniger der persönlichen Qualifikation als vielmehr der politischen Symbolik und der weiteren Spaltung der konservativen Wählerschaft.

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Aktuelle Strategie und Umfang des Datenverlusts

Auch im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 setzt die Partei ihren Kurs der strategischen Auseinandersetzung fort. Entwürfe eines Strategiepapieres für den Wahlkampf belegen, dass die rot-grünen Transformationsvisionen lediglich als abstrakte Hauptgegner betrachtet werden. Im direkten Wettbewerb um Wählerstimmen positioniert sich die AfD vor allem im Duell mit der Union und dem Bundesausschuss Solidarisches Deutschland (BSW).

Die Transparenz über diese internen Planungen wurde durch einen schweren Sicherheitsvorfall ermöglicht. Eine Hackergruppe erbeutete im September einen Datenbestand von etwa 280 Gigabyte von einem Server der AfD. Im Oktober wurde dieser Fund öffentlich gemacht. Der Datensatz umfasst rund 617.000 Dateien, darunter etwa 420.000 E-Mails und Tausende von Dateianhängen. Diese Daten bieten einen tiefen und detaillierten Einblick in die interne Kommunikation und die langfristigen strategischen Überlegungen der Partei gegenüber ihren politischen Konkurrenten.