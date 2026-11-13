AfD-Migrationspolitik: Alice Weidel setzt sich gegen Christian Chrupalla durch

Die AfD-Debatte um Migrationspolitik und Remigration zeigt Machtverhältnisse auf. Alice Weidel gewinnt gegen Christian Chrupalla, während Hardliner wie Sebastian Münzenmaier die Kurswende vorantreiben und die Parteibasis hinter sich wissen.

Die innenpolitische Auseinandersetzung innerhalb der AfD über den künftigen Umgang mit Migration hat sich zugunsten der Migrationshardliner unter Führung von Alice Weidel verschoben. Christian Chrupalla verliert durch diese Entwicklung deutlich an innerparteilicher Unterstützung. Die Debatte wurde durch Chrupallas Kritik an den Abschiebungsstrategien der US-Behörde ICE ausgelöst, was auf heftigen Widerstand stieß. Seine Einmischung wurde von führenden Akteuren seiner eigenen Partei als strategischer Fehler gewertet, der die Partei nur nach links driftet.

Alice Weidel positionierte sich während dieses Streits klar gegen die Position von Christian Chrupalla. Sie verteidigte die harten Maßnahmen der US-Behörde ICE und dankte öffentlich Gregory Bovino, dem ehemaligen Einsatzleiter, für seine Arbeit. Bovino war für radikale Razzien in Minnesota verantwortlich, bei denen zwei US-Bürger den Tod fanden. Weidel markierte ihre Haltung auf der Plattform X mit dem Hashtag Remigration, was als direkte Bestätigung der harten Linie verstanden wurde.

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Absage an moderate Migrationslinien

Im Parteiprogramm zeigt sich nun eine klare Mehrheit für radikale Verschärfungen. Der AfD-Bundesfachausschuss für Zuwanderung, Asyl und Staatsangehörigkeit traf in Potsdam am vergangenen Wochenende Entscheidungen, die weit über den aktuellen Standard hinausgehen. Die Mehrheit der Anwesenden stimmte dafür, Duldungen für ausreisepflichtige Ausländer möglichst ganz abzuschaffen. Zuvor war nur die Beschränkung auf das verfassungsrechtliche Minimum gefordert worden.

Die neuen Vorschläge gehen noch deutlich weiter. Es wird eine pauschale oder kollektive Abschiebung ohne individuelle Rechtsgrundlage gefordert. Besonders erwähnt werden dabei Ukrainer, die nach Meinung der Antragsteller abgeschoben werden sollen, sobald ihr Schutzstatus endet. Dies soll insbesondere nach Beendigung des Ukrainekrieges geschehen. Zudem sollen Rechtsmittel die Abschiebungen nicht mehr automatisch aufhalten können.

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Machtspiel um die Fraktionsführung

Sebastian Münzenmaier gilt als der eigentliche Stratege hinter der Wende. Der Fraktionsvorstand forderte Maximilian Krah öffentlich auf, sich nicht mehr zu äußern, da er die Parteilinie nicht kenne. Krah hatte im vergangenen Jahr eine Kehrtwende vollzogen und zuvor Kritik geübt. Münzenmaier verwies ihn darauf, sich stattdessen um seine Arbeit im Europa-Ausschuss zu kümmern und keinen Unsinn zu verbreiten, um nur Aufmerksamkeit zu erregen.

Christian Chrupalla selbst musste bei einer Fraktionssitzung am Dienstag massive Widerstände erfahren. Maximilian Kneller empfahl allen Kritikern der ICE-Politik ein Praktikum bei der Behörde, um die schweren Einsätze zu verstehen. Die Befürworter von Christian Chrupalla stellen nur das fehlende Drittel der Fraktion dar. Das Netzwerk um Sebastian Münzenmaier und Björn Höcke hat demnach rund zwei Drittel der Partei hinter sich.

Sanktionen und neue Abschiebekonzepte

Das geplante neue Grundsatzprogramm der Partei sieht drastische Maßnahmen gegen Herkunftsländer vor. Staaten, die ihre Staatsangehörigen nicht zurücknehmen, sollen keine Entwicklungshilfe mehr erhalten. Dazu kommen Einschränkungen bei Visa, Banküberweisungen und Handelssanktionen. Ferner werden Rückführungszentren in Drittstaaten sowie lebenslange Einreiseverbote für Sicherheitsgefährder und Terroristen gefordert.

Die politische Isolation von Christian Chrupalla zeigt sich auch im extremistischen Umfeld der Partei. Der Rechtsextremist Martin Sellner kritisierte ihn am Donnerstag scharf und sprach von ständigen kommunikativen Fehltritten. Während Alice Weidel ihre Macht demonstrierte, schwächt sich Christian Chrupalla weiter ab. Die endgültige Entscheidung über die Änderungen beim Grundsatzprogramm wird beim nächsten Parteitag getroffen.