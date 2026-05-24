AfD-Mitglied in Heimatmuseum-Vorstand gewählt, Streit um Zusammenarbeit

Die Gemeinde Biebesheim hat bekannt gegeben, dass ein AfD-Mitglied in den Vorstand des Heimatmuseums gewählt wurde. Norbert Hefermehl, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins (HGV), der auch Träger des Museums ist, fordert den Gemeindevorstand auf, ein anderes Mitglied für den Vorstand zu wählen, da sie eine Zusammenarbeit mit einem Mitglied dieser Partei nicht akzeptieren können. Hefermehl und der HGV argumentieren, dass die AfD deutsche Geschichte teilweise ignoriert oder verfälscht und deren Ehrenvorsitzender die NS-Zeit als 'Vogelschiss der Geschichte' bezeichnet.

Die Gemeinde Biebesheim hat bekannt gegeben, dass ein AfD-Mitglied in den Vorstand des Heimatmuseum s gewählt wurde. Dies ist bereits bekannt, da die Zusammenarbeit mit Rechten in der Gemeinde ein Thema war.

Norbert Hefermehl, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins (HGV), der auch Träger des Museums ist, fordert den Gemeindevorstand auf, ein anderes Mitglied für den Vorstand zu wählen, da sie eine Zusammenarbeit mit einem Mitglied dieser Partei nicht akzeptieren können. Hefermehl und der HGV argumentieren, dass die AfD deutsche Geschichte teilweise ignoriert oder verfälscht und deren Ehrenvorsitzender die NS-Zeit als 'Vogelschiss der Geschichte' bezeichnet. Auch zwei Steine im Heimatmuseum erinnern an die jüdischen Mitbürger, die aus der Gemeinde vertrieben wurden.

Der Bürgermeister Marcus Rahner hat jedoch die Aufgabe des Vorsitzenden des Heimatvereins und des Museums an andere Vertreter des Gemeindevorstands delegiert. Bernd Kahnert, ein AfD-Beigeordneter, übernimmt jetzt diese Rolle. Die AfD-Beigeordnete weigert sich jedoch, seine Aussagen zu zitieren. Es ist nicht das erste Mal, dass Bernd Kahnert in die Presse gelangt.

Im April zog er als ehrenamtlicher Beigeordneter in den Gemeindevorstand ein – auf einer gemeinsamen Liste von CDU und AfD. Der CDU-Kreisverband Groß-Gerau sah darin einen Verstoß gegen den. Jetzt droht den Mitgliedern, die an der Liste beteiligt waren, der Parteiausschluss. Die CDU zeigte gegenüber der AfD einen auffallend vertraulichen Umgang.

Der SPD-Beigeordnete Thomas Schell sieht dies als normalisiert an und kritisiert die Zusammenarbeit mit der AfD. Bis auf Weiteres hat die AfD im Vorstand des Heimatvereins die Mehrheit. Es ist jedoch geplant, sich in der Gemeindevertretung noch einmal mit dem Thema zu befassen





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