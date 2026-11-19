Die AfD stellt den ehemaligen Fußball-Weltmeister Thomas Berthold auf. Berthold ist bekannt für Verschwörungstheorien und Corona-Leugnung, was im Widerspruch zu demokratischen Werten steht.

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat den ehemaligen deutschen Nationalspieler und Weltmeister Thomas Berthold als Kandidaten für das Amt des Bundespräsident en vorgeschlagen. Diese Entscheidung löst in der politischen und medialen Landschaft erhebliche Kontroversen aus, da Berthold in der Vergangenheit wiederholt mit radikalen Aussagen und der Ablehnung demokratischer Grundsätze aufgefallen ist.

Der 62-jährige Rechtsverteidiger, der 1990 den Titel mit der DFB-Auswahl gewann, gilt als umstrittene Figur. Seine Nominierung wird von Experten und ehemaligen Kollegen als inakzeptabel angesehen, da seine öffentlichen Positionen weit von den Werten der parlamentarischen Demokratie entfernt sind. Die AfD begründet die Aufstellung mit Bertholds Bekanntheitsgrad, kritisiert wird dabei jedoch sein aktuelles politisches Engagement.

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Sportskarriere und frühe Kontroversen

Thomas Berthold blickt auf eine erfolgreiche Karriere im Profi-Fußball zurück, die jedoch bereits in den 1990er Jahren von Konflikten geprägt war. Besonders seine Zeit beim FC Bayern München ist als Beispiel für seine damalige Einstellung bekannt. Nach einem Zerwürfnis mit dem Trainer Erich Ribbeck verbrachte er einen Großteil der Saison 1992/93 auf der Tribüne, bezog aber weiterhin ein hohes Gehalt. Der damalige FCB-Schatzmeister Kurt Hegerich kritisierte dies öffentlich und bezeichnete Berthold als den bestbezahlten deutschen Golfprofi nach Bernhard Langer.

Berthold verteidigte sein Verhalten mit dem Hinweis, dass Profisportler egoistisch handeln müssten, um erfolgreich zu sein. Seine sportlichen Erfolge, darunter der WM-Titel 1990 und der Finaleinzug 1986, erzielte er jedoch als Teil eines Kollektivs, oft mit Mitspielern, die migrantische Wurzeln aufweisen. Diese kollektive Natur des Erfolgs steht im scharfen Kontrast zu Bertholds späteren, individualistischen und oft polarisierenden öffentlichen Auftritten.

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Wandel zum Verschwörungstheoretiker

In den Jahren nach seiner aktiven Laufbahn wandelte sich Berthold von einem oft als provokant wahrgenommenen Fußball-Experten zu einem offenen Verschwörungstheoretiker. Laut eigener Angaben radikalisierte er seine Ansichten während der Corona-Pandemie, als ihm die Behörden das Golfspielen untersagten. Er sah sich als Opfer staatlicher Unterdrückung und trat daraufhin auf Veranstaltungen der Querdenker-Bewegung auf, etwa 2020 in Stuttgart.

Berthold verbreitete dabei die Behauptung, dass sowohl die Corona-Pandemie als auch der Klimawandel eine "Lüge" seien. Er bezeichnete demokratisch gewählte Politiker als fremdgesteuerte "Marionetten", die im Auftrag höherer Mächte agierten. Zu seinen wiederkehrenden Narrativen zählen auch Begriffe wie "parlamentarischer Faschismus" und die Existenz von "Schattenmännern", die die Weltregierung kontrollieren. Diese Positionen grenzen ihn fundamental von der Mehrheitsgesellschaft und etablierten politischen Parteien ab.

Politisches Umfeld und politische Ausrichtung

Die Verbindung Bertholds zu rechtskonservativen und rechtsextremen Kreisen ist dokumentiert. Er bezeichnete bereits 1999 das Buch "Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert" von Jan Udo Holey alias Jan van Helsing als sein Lieblingsfachbuch. Dieses Werk propagiert antisemitische Verschwörungstheorien über eine jüdische Weltverschwörung und war früher aufgrund des Verdachts der Volksverhetzung beschlagnahmt worden. Bertholds Bezugnahme darauf unterstreicht seine Abkehr von faktischen Grundlagen und demokratischen Werten.

Ahnlich wie Anhänger der Reichsbürgerbewegung bezweifelt Berthold die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland. Er hat Deutschland vor Jahren verlassen, lebt seither in der Schweiz und spart dort Steuern. Eine Rückkehr nach Deutschland schließt er laut eigenen Angaben aus. Innerhalb der AfD wird er dennoch als "Kandidat aus der Mitte der Gesellschaft" dargestellt, der alle Deutschen vertreten könne, was von der Öffentlichkeit und Medien als widersprüchlich und ironisch wahrgenommen wird.

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Kritik der Fußballverbände und Konsequenzen

Die deutsche Fußball-Community reagiert auf die Nominierung mit scharfer Kritik. DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärte eindeutig, dass das Werben mit Bertholds Bekanntheitsgrad als ehemaligem Nationalspieler absurd sei. Seine öffentlichen Aussagen seien nicht mit den erklärten Werten des Deutschen Fußball-Bundes vereinbar. Neuendorf betonte, dass Berthold den DFB nicht vertrete und in keinem seiner Gremien vertreten sei.

Die Aufstellung Bertholds wird somit nicht nur als strategischer Fehler der AfD gewertet, sondern als eine Demonstration ihrer Distanz zum demokratischen Grundkonsens. Die Tatsache, dass eine Partei einen solchen Kandidaten vorschlägt, der Verschwörungstheorien anhängt und die deutsche Demokratie ablehnt, stellt eine besondere Herausforderung für die politische Debatte in Deutschland dar. Die mediale Rezeption zeigt, dass Bertholds Vergangenheit als Fußballstar nicht seine aktuellen politischen Ansichten relativieren kann.