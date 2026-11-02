Die AfD sieht in Donald Trump einen strategischen Verbündeten mit deutschen Wurzeln. Ein internes Papier fordert eine Neuausrichtung der Außenpolitik und kritisiert Wokeismus sowie weitere Waffenlieferungen an die Ukraine.

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat ein vierseitiges Arbeitspapier ihres außenpolitischen Arbeitskreises der Bundestagsfraktion veröffentlicht, das die Beziehung zu den Vereinigten Staaten neu definiert. In diesem Dokument wird US-Präsident Donald Trump nicht nur als politischer Verbündeter dargestellt, sondern auch als Vertreter des deutschen Erbes in den USA. Die AfD stellt den aktuellen amerikanischen Präsidenten damit in eine historische Reihe mit Ex-US-Präsident Dwight D. Eisenhower und dem früheren US-Innenminister Carl Schurz. Diese Einordnung unterstreicht die strategische Ausrichtung der Partei auf eine enge Kooperation mit Washington, unabhängig von internationalen Kontroversen.

Historische Verbindung und deutscher Hintergrund

Die Begründung für die besondere Wertschätzung von Trump beruht auf seiner familiären Vergangenheit. Der deutsche Großvater von Donald Trump wanderte im Jahr 1885 in die USA aus. Die AfD knüpft an diese Genealogie an und verweist auf weitere historische Figuren. Dwight D. Eisenhower, der von 1890 bis 1969 lebte, hatte deutsche Wurzeln. Carl Schurz, der von 1829 bis 1906 lebte, war der erste deutsche Senator in den Vereinigten Staaten. Durch diese historischen Parallelen soll die besondere kulturelle und politische Nähe zwischen den beiden Nationen unterstrichen werden, was die aktuelle politische Allianz legitimieren soll.

Also read Neue Pizza-Kette will Deutschland erobern: Bis zu 50 Restaurants geplant

Konservative Wende und Kritik am Wokeismus

Neben der historischen Einordnung fordert die AfD explizit eine "konservative Renaissance des Westens". Ziel dieser Bewegung ist es, der Ideologie des Wokeismus ein Ende zu bereiten. Die Partei lobt die Neuausrichtung der US-amerikanischen Außenpolitik ausdrücklich, selbst wenn diese Maßnahmen enthält, die der deutschen Wirtschaft schaden könnten. So wird Kritik an den Zöllen, die massive Nachteile für den deutschen Sektor mit sich bringen, im Papier bewusst ausgeklammert. Die strategische Partnerschaft und die ideologische Übereinstimmung stehen dabei über rein wirtschaftlichen Bedenken.

NATO-Strategie und deutsche Aufrüstung

Die AfD hat konkrete Vorstellungen zur Zukunft der NATO entwickelt. Der außenpolitische Arbeitskreis beschreibt die NATO als das mächtigste Militärbündnis der Erde. Die Partei will diese Struktur als Verteidigungsbündnis zusammen mit den USA und den europäischen Nachbarn weiterentwickeln. Ein zentraler Punkt ist die Anwesenheit von US-Soldaten in Deutschland. Die AfD begrüßt deren Abzug, sieht es jedoch als zwingend erforderlich an, diese Lücke durch einen deutschen Truppenaufwuchs auszugleichen. Das bedeutet, die Partei fordert mehr deutsche Soldaten, obwohl sie intern bei der Frage der Wehrpflicht gespalten ist.

Advertisement

Friedenspolitik und Ukraine-Konflikt

Bezogen auf den Krieg in der Ukraine fordert die Partei eine realistische Friedenslösung, die gemeinsam mit dem US-amerikanischen Präsidenten angestrebt wird. Konkret bedeutet dies, dass keine weiteren Waffen- und Finanzhilfen an das überfallene Land gewährt werden sollen. Diese Position geht aus einem weiteren Papier zu Russland hervor, das der Arbeitskreis ausgearbeitet hat. Die AfD will sich somit nicht in weitere militärische oder finanzielle Verstrickungen begeben, sondern auf diplomatische Lösungen setzen, die als pragmatisch und realistisch eingestuft werden.

Position von Markus Frohnmaier und Außenpolitik

Markus Frohnmaier, der Sprecher für Außenpolitik der AfD, hat seine Sichtweise gegenüber der Nachrichtenagentur BILD dargelegt. Er betonte, ein Land von Deutschlands Gewicht dürfe seine Politik weder einem heuchlerischen außenpolitischen Moralismus unterordnen noch fremden Interessen andienen. Für Frohnmaier sind die USA der wichtigste westliche Partner. Er erklärte, dass die Ziele beider Nationen in vielen Fragen, von Handel und Technologie bis zur Begrenzung illegaler Migration, eng beieinander liegen. Diese Übereinstimmung erfordere eine enge Zusammenarbeit, um die gemeinsamen Interessen effektiv zu vertreten und zu schützen.