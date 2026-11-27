Alice Weidel distanziert sich von internen AfD-Plänen zur russischen Gasbeschaffung. Das geplante Treffen mit Kirill Dmitrijew wird abgelehnt, um diplomatische Spannungen zu verhindern.

Alice Weidel, die Co-Vorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD), hat sich deutlich von internen Plänen ihrer Fraktion distanziert, offizielle Gespräche über künftige Gaslieferungen aus Russland zu führen. Das Büro der AfD-Duellen erklärte auf eine entsprechende Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters, dass Weidel nicht an dem in Abu Dhabi geplanten Treffen teilnehmen werde. Dieser Schritt markiert eine klare Abgrenzung von strategischen Initiativen, die innerhalb der Partei diskutiert wurden und die diplomatische Neutralität der Führungsebene betreffen.

Blockade des Treffens in Abu Dhabi durch Weidel

Die Co-Vorsitzende begründete ihre Absage mit dem Hinweis, dass die AfD keine Schattendiplomatie betreibt und keinerlei Mandat für derartige Verhandlungen besitzt. Die Ablehnung des Termins legt tiefe Spannungen innerhalb der Partei offen, die teilweise als rechtsextrem eingestuft wird und zudem moskaufreunde Sympathien in ihren Reihen trägt. Während Weidel diese Linie streng einhält, gibt es innerhalb der Bewegung andere Stimmen, die eine intensivere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Moskau anstreben.

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Interne Konflikte um russische Energiestrategie

Der Konflikt entsteht durch die Pläne des AfD-Abgeordneten Patrick Frohnmaier, der sich nach eigenen Angaben Anfang 2027 in Abu Dhabi treffen will. Frohnmaier plant dort den Austausch mit Kirill Dmitrijew, dem Sondergesandten für Wirtschaftsfragen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Zusammenkunft werde voraussichtlich im Februar oder März stattfinden, so die Aussage des Abgeordneten auf Anfrage. Dmitrijew repräsentiert dabei die wirtschaftlichen Interessen des Kremls in einer Zeit, in der Moskau nach Wegen sucht, seine Energiewirtschaft wiederzubeleben.

Energiepolitische Forderungen der AfD-Fraktion

Frohnmaier argumentiert, dass russische Gaslieferungen Bestandteil eines ausgewogenen Energiemixes sein könnten. Das Vorhaben fällt in eine Phase verstärkter Bemühungen der AfD, die Berliner Regierung zum Kauf von Energie aus Moskau zu drängen und die Nord-Stream-Pipeline wieder zu öffnen. Die Bundesregierung lehnt beides wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine kategorisch ab. Diese politische Blockade erschwert die Umsetzung der Forderungen der AfD erheblich, da staatliche Strukturen nicht auf die privaten Initiativen der Abgeordneten eingehen.

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Internationale Reaktionen und Sanktionsregime

Die Argumente der AfD ähneln denen Putins, der kürzlich bei einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump betonte, der Stopp russischer Energielieferungen habe den Lebensstandard in Europa beeinträchtigt. Die Regierung in Moskau bietet derzeit eine Wiederaufnahme der Lieferungen an, nachdem ihre Gasexporte durch die Sanktionen infolge der Invasion der Ukraine massiv eingebrochen sind. Deutschland hatte vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine mehr als die Hälfte seines Gases über die beiden Nord-Stream-Pipelines aus Russland bezogen.

Perspektiven und politische Implikationen

Einige Politiker anderer Parteien sind insgeheim froh, dass diese Forderungen an die Öffentlichkeit gelangen, ohne dass sie ihre prorussische Haltung selbst zur Schau stellen müssen. Der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter von den regierenden Christdemokraten erklärte, auch andere Vertreter etablierter Parteien wünschten sich russisches Gas zurück. Allerdings müssten dazu die EU-Sanktionen aufgehoben werden, was nicht absehbar ist. Frohnmaier erwartet, dass Nord Stream eine andere Betreibergesellschaft bekommt und dass diese amerikanisch geprägt sein wird, sodass das Gas nicht mehr sanktioniert ist. Ein Bundestagsabgeordneter wies jedoch darauf hin, dass hochrangige russische und amerikanische Regierungsvertreter nach Angaben von Insidern Gespräche über den Einstieg eines US-Investors bei den durch einen Anschlag beschädigten Nord-Stream-Pipelines geführt haben.