Die nordrhein-westfälische AfD hat ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl im kommenden Jahr beschlossen.

Die beiden zerstrittenen Lager innerhalb des Landesverbandes einigten sich bei dem Parteitag in Mülheim an der Ruhr auf einen gemeinsamen Kurs. Umstritten waren etwa Inhalte zur Migrationspoltitik.

Unter anderem will die Landespartei eine Abschiebeoffensive für ausreisepflichtige Ausländer einleiten. Das Wort"millionenfach" wurde offenbar gestrichen. Bei den Ausländerbehörden verlangt die Partei einen Paradigmenwechsel weg von einer Willkommenskultur und hin zu einer - Zitat -"Verabschiedungskultur". Die stellvertretende Vorsitzende der Landtagsfraktion, Seli-Zacharias, sagte, zentrale Punkte seien aus dem Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt übernommen worden.

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Diese wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. In der Klimapolitik soll nach Vorstellung der nordrhein-westfälischen AfD die Energiewende gestoppt werden. Der Bau neuer Windkraftanlagen soll erschwert werden. Stattdessen soll Braunkohle langfristig zur Stromerzeugung genutzt werden.

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Zudem fordert die NRW-AfD ein öffentlich zugängliches Register, in dem Menschen die Wohnorte von Straftätern recherchieren können, die rechtskräftig wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt wurden.