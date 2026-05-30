AfD plant Regierungsübernahme in Mecklenburg-Vorpommern

Die AfD plant die Regierungsübernahme in Mecklenburg-Vorpommern. Die Partei liegt in Umfragen bei 36 Prozent und ruft für die Landtagswahl am 20. September die ganz großen Ziele aus.

Auf dem flachen Land in Mecklenburg-Vorpommern plant die AfD die Regierungsübernahme . Die Partei liegt in Umfragen bei 36 Prozent - deutlich vor SPD (27 Prozent) und CDU (10 Prozent).

Auf ihrem Landesparteitag in Grimmen ruft sie für die Landtagswahl am 20. September die ganz großen Ziele aus: 45 Prozent, absolute Mehrheit, Alleinregierung. Die Brandmauer der CDU soll überflüssig werden. Nach der Sachsen-Anhalt-Wahl (6.

September) sieht sich die AfD auch in Mecklenburg-Vorpommern als Kandidat für die nächste Regierungsübernahme. Die AfD demonstriert, dass sie sich als regierungsfähige Kraft präsentieren will. Spitzenkandidat Leif-Erik Holm spricht über Wirtschaft, Bürokratieabbau und Bildung. Migration wird nur als Nebenschauplatz behandelt.

Ein Blick ins Programm zeigt jedoch, dass die Partei bei der Migration Hardliner-Positionen übernimmt. Sie fordert u.a. einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge als Ultima Ratio, eine eigene Grenz- und Rückführungspolizei sowie die Vorbereitung einer Remigration syrischer Flüchtlinge. Die AfD will die Landesregierung übernehmen und die deutsch geprägte Gesellschaft durch eine multikulturelle Gesellschaft ersetzen. Sollte die AfD die absolute Mehrheit verfehlen, dürfte der Weg in die Regierung schwierig werden.

Die AfD zeigt auch eine Doppelstrategie bei der Personalauswahl. Holm tritt für AfD-Verhältnisse gemäßigt auf, während die Delegierten einen Mann in eine Schlüsselposition wählten, der für einen schärferen Kurs steht: Dario Seifert. Mit 92 Prozent der Stimmen wurde Seifert zum neuen Generalsekretär gewählt. Seifert war früher in der NPD-Jugendorganisation aktiv und wird heute dem rechten Spektrum der AfD zugeordnet.

Seine Wahl zeigt, wie die Partei in Mecklenburg-Vorpommern derzeit aufgestellt sein will: Nach außen möglichst bürgerlich auftreten - ohne die eigenen Hardliner zu verlieren





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