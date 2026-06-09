AfD-Politiker Adam arbeitete als Stasi-Spitzel

Der heutige AfD-Landtagsabgeordnete von Brandenburg, Jean-René Adam, arbeitete in den 1980er Jahren als inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Kriminalpolizei 'K1'. Er spitzelte Jugendliche in Gera (Thüringen) aus und verriet auch Fluchtpläne von Bekannten. Adam gibt nun zu, dass seine Verpflichtung als inoffizieller Mitarbeiter ein Fehler gewesen sei.

Der heutige AfD-Landtagsabgeordnete von Brandenburg, Jean-René Adam (61), arbeitete in den 1980er Jahren als inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Kriminalpolizei 'K1' unter dem Decknamen 'Hubert'. Er spitzelte Jugendliche in Gera (Thüringen) aus.

Eine Untersuchung durch eine Stasi-Überprüfungskommission ergab, dass Adam sich mehr als ein Dutzend Mal konspirativ mit seinem Führungsoffizier getroffen hat. Das Stasi-Unterlagen-Archiv gab auf Antrag von BILD die Spitzel-Akte heraus. Die Abteilung 'K1' der DDR-Kriminalpolizei arbeitete eng mit der Stasi zusammen und archivierte auch die Akte von Jean-René Adam. Am 18.

Januar 1983 verpflichtete sich der damals 18-jährige Adam in Gera zur inoffiziellen Zusammenarbeit mit der DDR-Kriminalpolizei. In einem handschriftlichen Bericht vom 25. Oktober 1983 verriet 'Hubert', dass ein Bekannter eine Flucht aus der DDR in die USA plante. Adam erklärte gegenüber BILD, er könne sich nicht daran erinnern, um wen es sich da handelte.

Bisher sagte er zu seiner Tätigkeit als K1-Spitzel: 'Ich habe mir nichts vorzuwerfen.

' Gegenüber BILD räumt er jetzt ein, die Verpflichtung als inoffizieller Mitarbeiter sei 'ein Fehler gewesen'. Laut Akte endete die Zusammenarbeit, weil sich Adam für 10 Jahre als Soldat verpflichtete. Adam berichtete über mehrere Jugendliche bei den geheimen Treffen mit der DDR-Kriminalpolizei. Teilweise äußerte er sich sehr despektierlich.

Nach einem Treffen im Juni 1983 mit Hubert hielt die K1 dessen Aussagen über junge Frauen schriftlich fest.

'Die (Name geschwärzt) soll über einen sehr großen Bekanntenkreis verfügen, HWG-Person sein, sich sehr oft in der Quisisannabar aufhalten, gut gebaut sein. ' 'HWG-Person' bedeutete im Behördenjargon 'Personen mit häufig wechselnden Sexualpartnern', die als 'kriminell gefährdet' galten und in gesonderten Karteien erfasst wurden





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