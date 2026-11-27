AfD-Außenpolitik Frohnmaier kündigt Rückführung von Ukrainern an. Kritik an gestrichenen Hilfen. Drohungen bei Kriegsende.

Rund 1,35 Millionen Ukraine r leben derzeit in Deutschland, nachdem sie vor dem erbarmungslosen russischen Angriffskrieg auf ihr Heimatland geflohen sind. Diese massive Fluchtbewegung wurde durch die Invasion von Putin ausgelöst. Sollte Russland diesen Krieg gewinnen, droht laut Experten eine weitere, riesige Fluchtbewegung aus der Ukraine. Die Reaktionen darauf sind jedoch nicht einheitlich.

Klare Ansagen zur Flüchtlingspolitik der AfD

Wie die Alternative für Deutschland (AfD) auf diese potenzielle neue Krise reagieren würde, hat nun einer ihrer führenden Außenpolitiker klarstellen können. Der Name Alexander Frohnmaier steht im Zentrum der aktuellen Debatte um deutsche Außen- und Asylpolitik. Er hat Position bezogen, wie Deutschland mit den Folgen eines möglichen russischen Sieges umgehen soll. Seine Aussagen stoßen auf breite Kritik in der politischen Landschaft.

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Streichung von Ukraine-Hilfen als Strategie

Die AfD plant, die milliardenschweren deutschen Hilfeleistungen für die Ukraine zu streichen. Diese Hilfen dienen derzeit dazu, das Land gegen den Kreml-Kriegsherrn Putin zu verteidigen. Experten warnen jedoch eindringlich vor den Folgen dieser Entscheidung. Ohne diese Unterstützung wäre die Ukraine militärisch und humanitär schutzlos gestellt. Die Kürzungen würden die Lage vor Ort dramatisch verschärfen.

Dialog mit Paul Ronzheimer zur Grenzschließung

Der Journalist Paul Ronzheimer (41) konfrontierte den AfD-Mann während einer Fernsehsendung mit den direkten Konsequenzen ihrer Politik. Ronzheimer fragte konkret: Wären Sie bereit, Hunderttausende Flüchtlinge, die dann aus der Ukraine kommen, in Deutschland aufzunehmen? Die Antwort kam zögerlich. Der AfD-Politiker antwortete zunächst nur knapp: Wir hätten sichere Grenzen! Diese Aussage sollte die eigentliche Haltung der Partei verdeutlichen.

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Ablehnung von Schutz und mögliche Rückführungen

Auf die direkte Nachfrage, ob er die Ukrainer den Russen überlassen würde, die sie umbringen und foltern wollen, sagte Frohnmaier: Wir würden unsere Grenzen schließen. Er betonte, dass seine Aufgabe als deutscher Politiker nicht sei, die Probleme in der Ukraine zu lösen. Er würde im Fall des russischen Siegs keine weiteren Ukrainer mehr in Deutschland aufnehmen. Stattdessen sprach er von Rückführungen. Für ihn steht fest: Die Ukraine hat einen Bedarf auch an Soldaten, die für dieses Land kämpfen. Daher müsste die Bundesregierung noch viel mehr tun, um die Landesverteidigung zu stärken, statt Menschen aufzunehmen.

Empathie versus globale Verantwortung

Zu der drohenden Folter der Ukrainer durch russische Besatzer äußerte sich Frohnmaier gemischt. Er sagte: Das ist furchtbar, keine Frage, und ich bin auch als Mensch natürlich empathisch. Dennoch verweist er auf die globale Lage. Es gebe auf der Welt unzählige Konflikte. Er stellt die rhetorische Frage: Soll Deutschland denn für die ganze Welt verantwortlich sein? Diese Haltung spiegelt die Grundüberzeugung der Partei wider, nationale Interessen über internationale Hilfsverpflichtungen zu stellen.