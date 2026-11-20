Alihosch Höcke definiert Remigration als Rückabwicklung multikultureller Politik. Er nennt 200.000 vollziehbar Ausreisepflichtige und kritisiert den Status von Asylbewerbern.

Der AfD-Politiker Alihosch Höcke hat in Erfurt klarePositionen zur Migrationspolitik der Partei bezogen und dabei den Begriff der Remigration scharf definiert. Er bezeichnete diesen Ansatz als die umfassende Rückabwicklung verfassungswidriger Multikulturalisierung im rechtsstaatlichen Rahmen. Dabei bezog er sich explizit auf die Zahl von 200.000 Betroffenen, die er als unzureichende Grundlage für ernsthafte Diskussionen einstufte. Höcke argumentierte, dass die aktuelle Situation in Deutschland durch eine sehr hohe Anzahl von Geflüchteten geprägt sei, die einer differenzierten rechtlichen Behandlung bedürften. Seine Äußerungen galten der Deutschen Presse-Agentur und fanden im Kontext der anstehenden parteiinternen Debatten statt.

Definition und rechtlicher Rahmen der Remigration

Alihosch Höcke erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur, dass es in Deutschland über eine Million ukrainische Flüchtlinge und 900.000 syrische Flüchtlinge gebe. Er verwies darauf, dass in Syrien mittlerweile seit einigen Jahren Frieden herrsche. Dies sei der entscheidende Punkt für seine Forderung nach Überprüfung der Aufenthaltsstatus. Höcke betonte, dass der bestehende Status dieser Menschen überprüft werden müsse, sobald in den Herkunftsländern friedliche Verhältnisse vorherrschen. Dies stelle die Grundlage für seine Vorstellung einer konsequenten Durchsetzung bestehenden Rechts dar.

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Der 54-jährige Politiker stellte klar, dass derzeit nur etwa 250.000 Menschen vollziehbar ausreisepflichtig seien. Er führte jedoch weiter aus, dass darüber hinaus viele Personen über das sogenannte Asylticket nach Deutschland gekommen seien und einen Status besitzen. Genau diese Gruppe der Personen mit Status sah Höcke als Prüfungsfall für die Zukunft an. Er forderte eine strikte Abgrenzung zwischen der aktuellen Rechtslage und den Forderungen radikaler Teile der Partei. Diese Diskrepanz sei für die öffentliche Debatte von zentraler Bedeutung.

Interne Debatten und Parteilinie der AfD

Innerhalb der AfD gibt es anhaltende Debatten darüber, welche Personen und wie viele genau vom Konzept zur Remigration umfasst sind. Auf Nachfrage des Nachrichtenportals Nius hatte Höcke dargelegt, was die offizielle Parteilinie sei. Er erklärte, es gehe im Wesentlichen darum, bestehendes Recht konsequent durchzusetzen. Konkret nannte er die 200.000 Leute, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, als Zielgruppe für diese Politik. Diese Gruppe solle endlich außer Landes geschafft werden.

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Neben der Forderung nach Abschiebungen nannte Höcke die knallharte Sicherung der Grenzen als weiteren zentralen Baustein seiner Forderungen. Er grenzte sich jedoch scharf von Aktivisten ab, die den Begriff Remigration aufgeladen hätten. Diese Gruppen wollten laut seiner Darstellung eigentlich 60 Jahre Einwanderungsgeschichte der Bundesrepublik umkehren. Höcke betonte, dass dies keine Parteilinie der AfD darstelle und solche Extremforderungen abgelehnt werden müssten. Die Partei müsse sich hier klar von diesen Positionen distanzieren.

Öffentliche Wahrnehmung und strategische Kommunikation

Alihosch Höcke zeigte sich damit einverstanden, dass in der Partei über diese Themen debattiert wird. Allerdings stellte er die Frage, welche Aspekte dieser Diskussionen in die Öffentlichkeit getragen werden sollten. Er wolle sich derzeit nicht auf konkrete Zahlen für die Remigration festlegen, obwohl er das Konzept grundsätzlich befürwortet. Seine Definition als Rückabwicklung verfassungswidriger Multikulturalisierung blieb dabei die zentrale Aussage. Er sah die Notwendigkeit, die öffentliche Wahrnehmung strategisch zu steuern.

Dieser Fokus auf die öffentliche Wahrnehmung steht im Einklang mit der Beobachtung durch den Landesverfassungsschutz. Die AfD in Thüringen wird seit 2021 als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Höcke führt den Landesverband zusammen mit Stefan Möller. Möller steht seit 2014 als Co-Vorsitzender an der Spitze der Landespartei und ist inzwischen auch im Bundesvorstand der AfD tätig. Beide Konstellationen prägen die aktuelle Ausrichtung der Partei in der Region.

Kommende Parteitage und personelle Veränderungen

Die strategischen und personellen Weichenstellungen der AfD werden in nächster Zeit konkret. Höcke und Möller wollen sich am Samstag bei einem Landesparteitag in Pfiffelbach im Weimarer Land wiederwählen lassen. Dieser Termin dient der Erneuerung der Führungsspitze des Landesverbandes und der Diskussion der politischen Ausrichtung. Die Wahl findet im Kontext der laufenden Beobachtung und der internen Debatten statt.

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Erstmals soll auf diesem Parteitag auch ein Landesgeschäftsführer bestimmt werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist der frühere Berliner Abgeordnete Thorsten Weiß für diesen Posten vorgesehen. Diese personelle Neuerung könnte die operative Arbeit des Landesverbandes verändern und die Kommunikation nach außen stärken. Die Kombination aus Führungskräftebestätigung und neuer Geschäftsführung signalisiert einen Strukturwandel in der Thüringer AfD.

Die Zusammenführung der Themen Remigration, interne Debatten und parteipolitische Strukturen zeigt die Komplexität der aktuellen Lage. Höckes Aussagen zur Zahl der 200.000 Betroffenen und der 250.000 vollziehbar Ausreisepflichtigen bilden den Kern der politischen Forderungen. Die Abgrenzung zu radikalen Strömungen soll der Partei helfen, im rechtsstaatlichen Rahmen zu agieren. Gleichzeitig bleibt die Beobachtung durch den Verfassungsschutz ein ständiger Faktor. Die kommenden Schritte in Pfiffelbach werden daher als entscheidend für die weitere Entwicklung wahrgenommen.