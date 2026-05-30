Mehrere hochrangige AfD-Politiker reisen kommende Woche zum wichtigsten Wirtschaftsforum des Kreml nach St. Petersburg - auf Einladung aus Putins Umfeld.

Mehrere AfD- Politik er reisen nach Russland - auf Einladung aus Putin s Umfeld. Der sächsische AfD-Chef Jörg Urban, der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Steffen Kotré, der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Markus Frohnmaier und der Europaabgeordnete Petr Bystron werden zum wichtigsten Wirtschaftsforum des Kreml nach St. Petersburg reisen.

Das Forum soll dazu beitragen, geschäftliche, politische und kulturelle Beziehungen zum Nutzen einer gerechten Welt und einer sicheren Zukunft zu stärken. Unterzeichnet wurde die Einladung von Anton Kobyakov, einem engen Berater Putins. Besonders bemerkenswert: In dem Schreiben wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Präsident Putin selbst teilnehmen werde. Der Europaabgeordnete Petr Bystron verteidigte seine Reise und sagte, er möchte Putin persönlich von Ursula von der Leyen ausrichten, dass er den Krieg beenden soll.

Zugleich fordert er eine wirtschaftliche Annäherung und möchte, dass sowohl Siemens wie auch BMW wieder im vollen Umfang in Russland agieren können. Das St. Petersburger Wirtschaftsforum für Putin ist weit mehr als eine Wirtschaftskonferenz. Der Kreml-Chef nutzt die Bühne regelmäßig für politische Botschaften. Der Militärexperte und Russland-Kenner Nico Lange spielt die Reise eindeutig den Interessen des Kremls in die Hände und sagt, die AfDler machen sich zum Instrument von Putins Propaganda.

Für die deutschen Interessen bringen solche Besuche nichts, sie unterlaufen unsere Interessen eher. Bereits im November vergangenen Jahres waren die beiden mit weiteren Politikern der Rechtsaußen-Partei zu einer Konferenz nach Sotschi gereist





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Afd Russland Putin Wirtschaftsforum St. Petersburg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kritik an AfD-Politiker im Kulturreferat von TittmoningIm bayerischen Tittmoning hat sich ein Widerstand von Kunstschaffenden gebildet, nachdem ein AfD-Mitglied zum Kulturreferenten ernannt wurde. Während im Stadtrat die Zuständigkeiten vielfältig verteilt sind, sorgt die Besetzung des Kulturpostens durch Sebastian Gruttauer, zuvor für rechtspopulistische Positionen bekannt, für Debatten über Werte, Vielfalt und Demokratie. Der Stadtrat sucht nun nach einer Lösung, um die Besorgnisse der Kulturszene zu adressieren.

Read more »

AfD-Abgeordnete wollen zu Putins Wirtschaftsforum reisenSt. Petersburg - Mehrere hochrangige AfD-Funktionäre wollen Anfang Juni zu einem Wirtschaftskongress im russischen St. Petersburg reisen. Das berichtet das Nachrichtenportal 'T-Online'.Der wirtschaftspolitische

Read more »

Kinderpornografie-Verdacht: Polizei ermittelt gegen AfD-PolitikerEin Hinweis aus den USA führt bereits 2024 zu Ermittlungen gegen einen AfD-Kommunalpolitiker. Die Behörden prüfen den Verdacht, er könnte kinderpornografisches Material besitzen. Der Politiker gibt sein Mandat jetzt auf und verlässt die Partei.

Read more »

Drei AfD-Abgeordnete reisen zu Putins wichtigstem WirtschaftsforumWladimir Putin ist Schirmherr des internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg, auf dem er im Regelfall auch eine Rede hält. Dieses Jahr fahren auch deutsche Politiker zu dem Kongress.

Read more »