Tino Chrupallas Aussage von 2,6 Millionen Abschiebungen ignoriert juristische und logistische Fakten. Faktencheck zu Afghanen, Syrern und Ukrainern.

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hat im Rahmen des Bild-Podcasts mit dem Titel Unter Zwei eine Forderung aufgestellt, die von der statistischen und juristischen Realität Deutschlands weit entfernt ist. Er behauptete öffentlich, bis zu 2,6 Millionen Menschen könnten aus Deutschland abgeschoben werden. Diese Zahl liegt extrem hoch und übersteigt bei weitem die aktuell vollziehbare ausreisepflichtige Bevölkerung. Die tatsächliche Zahl der Menschen, die gegenwärtig abgewiesen werden könnten, liegt deutlich niedriger und umfasst keine pauschale Zusammenfassung verschiedener nationaler Gruppen.

Falsche Zahlen bei Migrationsvorwürfen

Tatsächlich halten sich in Deutschland rund 260.000 Menschen auf, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Diese Basiszahl bildet das Maximum dessen, was rechtlich derzeit möglich ist. Chrupallas von ihm genannte Zahl von 2,6 Millionen Menschen ist also rund zehnfach höher als die reale Lage. Selbst wenn man zusätzliche Gruppen einbezieht, die er gerne abschieben möchte, bleibt die Realität weit unter dieser Marke. So sitzen aktuell knapp 30.000 Nichtdeutsche im Gefängnis. Diese Strafgefangenen stellen eine spezifische Teilgruppe dar, die jedoch nicht pauschal mit allen Migranten gleichgesetzt werden darf. Die mathematische Addition aller genannten Gruppen führt nicht auf die von der AfD-Chefskette behauptete Millionenzahl.

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Komplexe Lage bei Afghanischen Staatsangehörigen

Bei einem Blick auf die spezifischen Bevölkerungsgruppen zeigt sich, warum eine pauschale Abweisung nicht funktioniert. Zum vergangenen Jahreswechsel hielten sich laut Mediendienst Integration rund 450.000 Menschen aus Afghanistan in Deutschland auf. Davon galten gut 320.000 als Schutzsuchende. Innerhalb dieser Gruppe waren wiederum gut 270.000 Personen als anerkannte Flüchtlinge klassifiziert. Diese Anerkennung bedeutet, dass sie vorübergehend keinen Abschiebungsbescheiden unterliegen. Mitte des Jahres meldeten die Daten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, dass knapp 11.500 Afghanen ausreisepflichtig waren.

Diese ausreisepflichtige Gruppe kann jedoch nicht einfach abgeschoben werden, da viele eine Duldung besitzen. Gründe hierfür sind unklare Identitäten, die Existenz von Kindern mit Aufenthaltserlaubnis, laufende Ausbildungen oder schwere Krankheiten. Nach der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 hatte die Bundesregierung alle Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt. Erst 2024 wurde die Ausweisung von Straftätern wieder erlaubt. Aktuell arbeiten Gesandte der Taliban in einem Konsulat in Deutschland an Passersatzpapiere, um Identitäten zu klären. Ende Oktober wurden beispielsweise 40 afghanische Straftäter abgeschoben, die wegen Sexualdelikten oder Drogenhandels verurteilt wurden.

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Politische Steuerung durch Innenminister Dobrindt

Die Bundesregierung unter Führung von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU hat die Rückführungen nach Afghanistan als regelmäßigen Bestandteil der Migrationspolitik definiert. Dobrindt erklärte, dass diese Maßnahmen verlässlicher werden sollen. Im September zeigte eine Auswertung, dass die Bundesländer innerhalb von zehn Wochen rund 490 Afghanen bei der Bundespolizei zur Abschiebung anmeldeten. Laut Bundesregierung war gut die Hälfte dieser Personen nicht strafrechtlich verurteilt worden. Die geplante Strategie sieht bis zu drei Charterflüge pro Monat vor, ergänzt durch den Einsatz von Linienflügen.

Kritiker, darunter auch die Grünen, sehen in diesem Vorgehen problematische Zugeständnisse. Sie bemängeln, dass die Bundesregierung Kompromisse eingeht, um Abschiebungen trotz der Nichtanerkennung der Taliban-Regime aufgrund von Menschenrechtsverletzungen durchzuführen. Dennoch bestätigte der hessische Verwaltungsgerichtshof im September in einem Einzelfall, dass ein afghanischer Mann abgeschoben werden kann, da kein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt mehr besteht. Die Rechtsanwältin Jenny Fleischer warnte jedoch vor einer Verallgemeinerung. Für alleinstehende, junge Männer gelte das Kriterium Bett, Brot und Seife. Frauen hingegen erhalten Flüchtlingsschutz, da sie in Afghanistan derzeit keinerlei Rechte besitzen.

Andere Situation bei Syrischen Bürgern

Eine pauschale Einordnung unter Tino Chrupallas Zahl ist auch bei Syrern nicht möglich. Mitte des Jahres lebten gut 910.000 syrische Staatsangehörige in Deutschland. Davon verfügte gut eine halbe Million im vergangenen Jahr über einen befristeten Aufenthaltstitel aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen. Viele Syrer haben bereits die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen oder besitzen Titel, die Berufsausübung und Studium erlauben. Das BAMF hatte die Bearbeitung von Asylanträgen nach dem Sturz von Bashar al-Assad vorübergehend ausgesetzt. Eine Zusammenrechnung dieser stabilen Bevölkerungsgruppen mit abweisungsbedürftigen Ausländern ist sachlich falsch und verwirrt die Öffentlichkeit über die tatsächlichen Migrationsströme und rechtlichen Möglichkeiten.