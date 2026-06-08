AfD-Rechtsaußen Björn Höcke offenbart krude Weltsicht in Zürich

Der AfD-Politiker Björn Höcke hat in einem Podcast seine krude Weltsicht offenbart. Er sortiert die Deutschen in "echte" Deutsche und "deutsch sprechende Amerikaner".

Der AfD- Politik er Björn Höcke (54) hat in einem Podcast in Zürich seine krude Weltsicht offenbart. Er sortiert die Deutsche n in "echte" Deutsche und "deutsch sprechende Amerikaner ".

Die "echten" Deutsche verortet er im Osten, während die anderen im Westen leben, also dort, wo er selbst geboren wurde. Höcke stammt aus Lünen in Nordrhein-Westfalen. Im Podcast des Schweizer Weltwoche-Herausgebers und Putin-Apologeten Roger Köppel (61) schwadroniert Björn Höcke mehr als zwei Stunden über seine Sicht auf unser Land. Köppel hatte seinen Gesprächspartner zuvor als "die größte Reizfigur in der deutschen Politik" angekündigt.

Der Beweis folgt prompt. Höcke sagt: "Im Westen der Republik gibt es deutsch sprechende Amerikaner, im Osten der Republik wohnen deutsch sprechende Deutsche. Im Osten sind die Menschen noch Deutsche.

" Ein Satz, der Millionen Bürger im Westen gewaltig gegen den Strich gehen dürfte. Doch Höcke legt nach. Der Westen habe sich nach 1945 eine "Ersatzidentität" zugelegt. Gemeint seien "die europäische Integration beziehungsweise die amerikanische Kultur".

Der Osten hingegen habe sich das "Deutsche" bewahrt. Für den Thüringer Politiker war der Ausländeranteil in der DDR verschwindend gering. Er beschreibt das Bild eines Landes im freien Fall, das auf den Niedergang zu steuert. Die Regierungen in Berlin seien vom "Hegemon" beeinflusst.

Die Elite der Bundesrepublik sei keine "deutsche Elite", sondern eine, die mit nichts anfangen kann und im schlechtesten Fall Deutschland sogar hasst





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