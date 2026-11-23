Der AfD-Bundesvorstand hat ein Ausschlussverfahren gegen Simon Meyer-Soltau eingeleitet. Der Konflikt im Landesverband NRW eskaliert zwischen den Lagern von Martin Vincentz und Matthias Helferich.

Der Bundesvorstand der Alternative für Deutschland (AfD) hat am Beginn dieser Woche beschlossen, ein formelles Ausschlussverfahren gegen den Bochumer Abgeordneten Simon Meyer-Soltau einzuleiten. Dieser Schritt stellt eine deutliche Eskalation im internen Machtkampf innerhalb des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen dar, in dem sich unterschiedliche Fraktionen seit geraumer Zeit um die Kontrolle der Parteistrukturen streiten. Durch die Entscheidung des Bundesvorstands wird Meyer-Soltau, der auch dem NRW-Landesvorstand angehört, mit sofortiger Wirkung von der Ausübung seiner Mitgliedsrechte ausgeschlossen. Ein Sprecher der Partei bestätigte diese Maßnahme gegenüber der Zeitung "Welt" und verdeutlichte die Tragweite der Sanktion für den betroffenen Politiker.

Ausschlussverfahren gegen Simon Meyer-Soltau

Durch den beschlossenen Ausschluss von Mitgliedsrechten darf Simon Meyer-Soltau in Zukunft nicht mehr an Sitzungen des Landesvorstands teilnehmen und hat kein Stimmrecht mehr bei Entscheidungen dieser Gremiums. Diese Maßnahme dient dazu, die interne Ordnung der Partei durchzusetzen und die Rechte eines Mitglieds vorläufig zu suspendieren, bis das formelle Verfahren abgeschlossen ist. Die Einleitung dieses Verfahrens markiert einen direkten Eingriff der Parteispitze in die Angelegenheiten des Landesverbands NRW und unterstreicht die Bedeutung, die der Bundesvorstand dieser internen Fehde beimisst. Meyer-Soltau verliert damit seinen direkten Einfluss auf die strategische Ausrichtung der AfD in Nordrhein-Westfalen.

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Machtstrukturen im NRW-Landesvorstand

Der Konflikt innerhalb der AfD in Nordrhein-Westfalen spaltet die Partei in zwei klare Lager, die sich gegenseitig politisches Handeln vorwerfen. Auf der einen Seite stehen die gemäßigten Vertreter um den Landesvorsitzenden Martin Vincentz, auf der anderen Seite das von Dortmunder Bundestagsabgeordneten dominierte sogenannte "patriotische Lager". Für Vertreter des patriotischen Lagers wird der Ausschluss von Simon Meyer-Soltau nicht primär als strafende Maßnahme, sondern als strategischer Gewinn gewertet. Sie betrachten es als positiven Nebenaspekt, dass Landeschef Martin Vincentz durch diese Sperre nun seine sogenannte Willkür-Mehrheit im Landesvorstand verliert. Dies ändert die Machtbalance im Gremium grundlegend und schwächt die Position von Vincentz erheblich.

Politische Reaktionen und Vorwürfe

Simon Meyer-Soltau kommentierte die Entscheidung des Bundesvorstands scharf und deutete auf politische Manipulationen hin. Er sagte der Zeitung "Welt", es dränge sich bei den Vorgängen der Eindruck auf, dass der Bundesvorstand die Mehrheiten im NRW-Landesvorstand gezielt zugunsten des Lagers von Matthias Helferich drehe. Diese Aussage unterstellt, dass die Maßnahme gegen Meyer-Soltau weniger mit Disziplinierungsgründen, sondern vielmehr mit dem Ziel verbunden ist, die Mehrheitsverhältnisse im Landesverband proaktiv zu verschieben. Solche Vorwürfe tragen zur Vertiefung der Risse in der Partei bei und erschweren eine gemeinsame Linie.

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Hintergründe und Initiatoren des Verfahrens

Die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen für den Ausschlussantrag wurden maßgeblich von AfD-Vize Sven Tritschler und Maximilian Kneller erarbeitet. Beide Politiker stammen aus dem Landesverband NRW und sind seit dem Sommer auch Mitglieder im Bundesvorstand. Sie gelten als enge Vertraute der Parteichefin Alice Weidel, was der Aktion eine hohe Legitimität auf Bundesebene verleiht. Ihre Rolle als Initiatoren zeigt, dass die Maßnahmen nicht spontan, sondern gut abgestimmt und strategisch geplant waren. Die Verbindung zu Alice Weidel ist dabei von zentraler Bedeutung, da sie die Weisungshoheit über den Landesverband ausübt.

Vorläufige Ausschlüsse und Eskalation

Die aktuellen Entwicklungen bauen auf früheren Konflikten auf, die im Sommer besonders heftig ausgetragen wurden. Damals ging es um die Aufstellung der Kandidatenliste für die anstehende NRW-Landtagswahl im kommenden Jahr. Das Lager von Matthias Helferich warf Martin Vincentz und seinem Umfeld Unregelmäßigkeiten bei der Nominierung der Liste vor. Die Gegner forderten daraufhin den Abbruch der Wahl und einen Neuanfang des Parteitags. Dennoch setzte sich die Mehrheit der Delegierten hinter Martin Vincentz, und der Wahlparteitag in Marl wurde erfolgreich durchgeführt.

Technische Mängel und weitere Sanktionen

Neben der personellen Entmachtung von Meyer-Soltau gibt es weitere Gründe für die Maßnahmen, die in der Berichterstattung thematisiert werden. Dabei geht es unter anderem um behauptete Unregelmäßigkeiten bei der Organisation des Aufstellungsparteitags, konkret um Mängel bei einer verwendeten Zählmaschine. Hinzu kommt der Vorwurf, Matthias Helferich persönlich beleidigt zu haben. Parallel zum Verfahren gegen Meyer-Soltau hatte der Bundesvorstand bereits im September den Parteiausschluss von Christian Blex, dem NRW-Landesschatzmeister, eingeleitet. Auch Blex zählt zum Lager von Martin Vincentz und konnte bis zur Entscheidung im Verfahren nicht mehr mitreden. Diese Serie von Maßnahmen deutet auf eine systematische Säuberung oder Umstrukturierung hin.