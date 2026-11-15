AfD Schoko-Nikolaus mit Parteisymbolen löst juristische und kirchliche Kritik aus

Die AfD verteidigt den Verkauf eines Bischof-Nikolaus in ihrem Fanshop. Kirchenvertreter und Juristen sehen darin einen Verstoß gegen christliche Werte und Markenrecht.

Die Alternative für Deutschland befindet sich in der Vorweihnachtszeit in der öffentlichen Kritik, nachdem sie einen speziellen Schokoladen-Nikolaus in ihrem offiziellen Fanshop angeboten hat. Dieses Produkt, das pro Stück 1,35 Euro kostet, stellt eine direkte Abwandlung der traditionellen Figur dar, indem es kirchliche Symbole mit politischer Werbung vermischt. Der bärtige Schokoladenengel trägt dabei eine Mitra und hält in der linken Hand einen Krummstab, während in der rechten Hand ein Buch mit dem Logo der Partei zu sehen ist.

Rechtliche Bedenken und Sittenwidrigkeit

Rechtsexperten wie der auf Marken- und Kennzeichenrecht spezialisierte Berliner Fachanwalt Jan Froehlich stufen die Verwendung dieser heiligen Symbole als potenziell illegal ein. Froehlich argumentiert, dass die Verbindung einer als heilig verehrten Person, des Nikolaus von Myra, mit politischen Botschaften, die von Kirchen als extremistisch wahrgenommen werden könnten, als sittenwidrig gilt. Er verweist dabei auf einen Austausch der Bibel gegen ein Parteiprogramm in der Hand der Figur, was den Verstoß gegen christliche Normen unterstreiche.

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Dieser Ansicht zufolge ist die markenrechtliche Nutzung solcher Symbole unzulässig, da sie die hohe Wertschätzung widerspiegelt, die der Heilige in der Ostkirche und der katholischen Kirche genießt. Froehlich bezieht sich in seiner juristischen Einschätzung auf eine historische Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 1. Oktober 2008, wonach die sichtbare Verwendung religiöser Symbole durch Organisationen strafbar sein kann, deren Tätigkeiten auf starken Widerspruch der Kirchen stoßen.

Positionen der Kirchen und öffentlicher Diskurs

Kirchliche Vertreter sehen die Maßnahme der Partei als deutliche Grenzüberschreitung. Overbeck kritisiert, dass der Nikolaus in blauem Mantel mit Mitra, Stab und Evangelium mit Parteisymbolen nicht abgebildet werden dürfe. Zwar werben Fußballvereine regelmäßig mit Schoko-Nikoläusen in Vereinsfarben, doch verzichten sie üblicherweise auf christliche Symbole. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte sich bereits im Februar 2024 in einer gemeinsamen Erklärung deutlich von der Partei distanziert.

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Argumentation des Bundesvorstands

Gegen diese Vorwürfe verteidigt sich die AfD vehement und weist alle Anschuldigungen zurück. Ein Sprecher des Bundesvorstands betonte, dass die Partei eine liberal-konservative Ausrichtung hat und sich klar zu christlichen Werten bekennt. Entsprechend passe der Nikolaus in seiner klassischen Form besonders gut zur politischen Ausrichtung der Partei. Die Darstellung des Heiligen werde daher als positive Verbindung zu traditionellen Werten verstanden, nicht als politische Instrumentalisierung.

Des Weiteren richtete die AfD eine direkte Botschaft an die Kirchenvertreter. Ein Sprecher riet dazu, den Nikolaus im Fanshop eher als Erinnerung an einen Heiligen zu sehen, der christliche Werte wie kaum ein anderer verkörperte. Die Partei betonte, dass sie ihre Hände in Unschuld wische und die Darstellung als treue Abbildung der historischen Figur des frühen vierzehnten Jahrhunderts aus der heutigen Türkei interpretiert.

Kultureller Hintergrund des Festtags

Der Kontext des Streits ist der am 6. Dezember gefeierte Nikolaustag, der im Gedenken an die Wohltaten des Heiligen begangen wird. Der Überlieferung nach half er Armen und Bedürftigen und verschenkte Teile seines Vermögens. Aus dieser historischen Handlung entwickelte sich der weit verbreitete Brauch, Kindern an diesem Tag Süßigkeiten zu bringen, was die Relevanz der Figur für die heutige Gesellschaft unterstreicht.