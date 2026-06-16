AfD setzt sich in der Sonntagsfrage weiter von der Union ab

Die AfD gewinnt einen Punkt und kommt auf 29 Prozent. Die Union verliert weiter an Stimmen und liegt bei 47 Prozent. Die Grünen können zulegen und erreichen 14 Prozent. Die SPD verliert dagegen einen Punkt und kommt nur noch auf 12 Prozent.

Der Abstand zwischen der AfD und der Union wird immer größer. Die Rechtspopulisten kommen auf 29 Prozent und gewinnen einen Punkt gegenüber der letzten Umfrage.

Für die Union und Tino Chrupalla ist der Abstand von 18 Punkten ein neuer Negativrekord. Die Alternative einer Minderheitsregierung dürfte mit Blick auf die neueste Umfrage künftig immer wahrscheinlicher werden. Auch die Grünen können zulegen und erreichen 14 Prozent. Die SPD verliert dagegen einen Punkt und kommt nur noch auf 12 Prozent.

Die Sozialdemokraten liegen damit nur noch gleichauf mit der Linkspartei, die sich um einen Punkt verbessert und ebenfalls 12 Prozent erreicht. Die Partei von BSW-Ikone bleibt unverändert bei vier Prozent und würde damit unter der Fünf-Prozent-Hürde bleiben. Die Online-Umfrage basiert auf den Antworten von 2154 Befragten zwischen dem 12. und 15. Juni





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