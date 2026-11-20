AfD-Abgeordnete Tobias Rausch und Matthias Büttner ziehen in das Parlamentarische Kontrollgremium ein. Die Wahl löst scharfe Kritik aus, da die Partei als rechtsextremistisch eingestuft wird. Konsequenzen für die Sicherheit in Deutschland werden diskutiert.

Die AfD hat in Sachsen-Anhalt entscheidenden Einfluss auf die Kontrolle des Verfassungsschutz es gewonnen. Der Landtag hat die AfD-Abgeordneten Tobias Rausch (35) und Matthias Büttner (43) in das Parlamentarische Kontrollgremium (PKG) gewählt. Seit 2023 stuft der Verfassungsschutz den AfD-Landesverband als gesichert rechtsextremistisch ein, was diese Wahl besonders brisant macht. Die Partei stellt damit künftig die Hälfte des vierköpfigen Gremiums.

Knappe Mehrheit durch strategische Wahl

Die AfD erreichte die notwendige Mehrheit nicht aus eigener Kraft. Ihr Wahlvorschlag erhielt in der geheimen Abstimmung 44 Stimmen, obwohl die Partei nur 39 der 83 Abgeordneten im Landtag stellt. Die anderen Sitze im Gremium gingen an BSW-Fraktionschef Thomas Schulze (62) und CDU-Mann Chris Schulenburg (46). Politische Beobachter werten die 44 Stimmen als exakte Übereinstimmung mit der gemeinsamen Mandatszahl von AfD und BSW. Dies deutet auf ein strategisches Bündnis hin, um die Kontrolle über sicherheitsrelevante Instanzen zu erlangen.

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Kritik von CDU und Grünen an der Personalie

Sven Schulze (47, CDU), Fraktionschef und amtierender Ministerpräsident, äußerte scharfe Bedenken. Er bezeichnete die Kontrolle des Verfassungsschutzes durch Mitglieder einer selbst unter Beobachtung stehenden Partei als abenteuerlich. Aus sicherheitspolitischer Sicht halte er diese Entwicklung für hochproblematisch. Es bestehe die Gefahr, dass sensible Informationen über rechtsextreme Strukturen genau dorthin abfließen könnten, wo sie nicht hingehören. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsbehörden könnte darunter leiden, da diese künftig zurückhaltender bei der Weitergabe sensibler Daten wären.

Konstantin von Notz (55, Grüne), stellvertretender Vorsitzender des PKG im Bundestag, warnte vor den überregionalen Folgen. Er merkte an, dass nach der Wahl die Konstellation 3:1 für Putin stehe. Mit AfD und BSW gehörten drei der vier Mitglieder russlandnahen Parteien an. Diese Situation bedrohe nicht nur die Sicherheit Sachsen-Anhalts, sondern könne direkte Auswirkungen auf die Sicherheit ganz Deutschlands haben. Die politische Wissenschaftlerin sieht hierin ein klares Signal für eine Schwächung demokratischer Kontrollmechanismen.

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AfD begrüßt Normalisierung der Prozesse

Ulrich Siegmund, AfD-Fraktionschef, begrüßte die Wahl als Selbstverständlichkeit. Seine Fraktion habe ein legitimes Interesse an der Beteiligung an der Kontrolle des Verfassungsschutzes. Auch sein Co-Vorsitzender Oliver Kirchner (60) sprach von einem weiteren Schritt zurück zur Normalisierung der politischen Prozesse. Die Politikwissenschaftler Oliver Lembcke (57) von der Ruhr-Universität Bochum interpretiert die Lage als Versuch, den Verfassungsschutz zu schwächen oder mit eigenen Leuten zu besetzen. Für beide Parteien sei der Verfassungsschutz ein Problem, das man ausschalten oder kontrollieren wolle.

Weitere politische Konsequenzen und nächste Schritte

SPD-Fraktionschefin Katja Pähle (49) sprach von einer Bock-zum-Gärtner-Situation. Sie sah darin einen Vorgeschmack darauf, was Sachsen-Anhalt erwartet, sollte die AfD auch das Innenministerium führen. Der nächste politische Schritt könnte bereits am 8. Dezember folgen. Dann tritt Ulrich Siegmund im Landtag zur Wahl des Ministerpräsidenten an. Die aktuelle Zusammensetzung des PKG wird die weitere politische Dynamik und die Sicherheitsarchitektur im Bundesland maßgeblich prägen. Beobachter erwarten eine verstärkte Polarisierung in den zuständigen Ausschüssen.