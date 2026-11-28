Ulrich Siegmund strebt die Wahl zum Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt an. Die Mehrheit der Sitze im Landtag ist knapp verteilt, sodass die Stimme des BSW entscheidend ist.

Am 8. Dezember steht in Sachsen-Anhalt eine entscheidende Stunde für die Landespolitik an. Der Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland (AfD), Ulrich Siegmund, beabsichtigt, sich im Landtag offiziell zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Dieses Vorhaben markiert den potenziellen ersten Schritt zur Bildung einer neuen Landesregierung unter Führung der rechten Partei.

Knappe Mehrheit und fehlende BSW-Stimme

Die mathematische Grundlage für eine solche Regierungsbildung ist extrem angespannt. Sowohl das Lager der AfD als auch das aus CDU, SPD, Linken und Grünen vereinen jeweils exakt 39 Sitze im Landtag. Für eine absolute Mehrheit, die im ersten und zweiten Wahlgang zwingend erforderlich ist, benötigt Ulrich Siegmund mindestens 42 Stimmen. Da er nur die 39 eigenen Mandate seiner Partei mitbringt, fehlen ihm drei Stimmen für einen direkten Erfolg in den ersten Runden.

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Im dritten Wahlgang ändert sich die Regel: Hier genügt eine relative Mehrheit, was theoretisch 40 Stimmen ausreichen würde. Dennoch bleibt die Situation kritisch, da Siegmund auch dann noch mindestens eine zusätzliche Stimme benötigt. Die entscheidende variable Größe in diesem Rechnungsspiel ist das Bündnis Soziale Gerechtigkeit - Wahlrecht und Demokratieverkraft (BSW). Obwohl die Partei eine Enthaltung angekündigt hat, ist deren Umsetzung ohne aktive Steuerung durch die Fraktionsführung gefährdet.

Organisatorisches Versäumnis durch Urlaub

Ein schwerwiegendes Hindernis für die gewünschte Stimmabgabe durch das BSW ist derzeit die personelle Situation der Fraktionsführung. John Lucas Dittrich, der Landesvorsitzende des BSW und zugleich dessen parlamentarischer Geschäftsführer, wird die Sondersitzung des Landtags verpassen. Er befinde sich derzeit im Urlaub, wurde aus Parteikreisen dem Tagesspiegel bestätigt. Diese Abwesenheit ist von besonderer Bedeutung, da der 22-jährige Lehramtsstudent als wichtiger Organisator innerhalb der BSW-Fraktion agiert.

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Es liegt in der Verantwortung der Fraktionsleitung, die vereinbarte Haltung der Enthaltung durchzusetzen. Ohne die aktive Steuerung durch Dittrich besteht die Gefahr, dass einzelne Abgeordnete gegen die Parteilinie stimmen oder sich nicht an die Enthaltung halten. Die politische Bedeutung dieser organisatorischen Aufgabe wird deutlich, da bereits einzelne prominente Mitglieder des BSW eine strikte Koalitionsausschlussklausel gegenüber der AfD gefordert hatten.

Interne Debatten und strategische Ausrichtung

Die Haltung des BSW zur Zusammenarbeit mit der AfD ist nicht völlig einhellig, auch wenn die offizielle Linie klar erscheint. Auf dem jüngsten Parteitag in Dresden lehnte das Bündnis Soziale Gerechtigkeit mit einer großen Mehrheit einen Antrag ab. Dieser Antrag von fünf prominenten Parteimitgliedern hatte versucht, die Zusammenarbeit mit der AfD explizit zu untersagen und eine politische Distanzierung herbeizuführen.

Stattdessen entschied sich die Parteibasis für den Weg der Enthaltung, wie er nun im Kontext der Ministerpräsidentenwahl relevant wird. Diese Strategie versucht, einer direkten Regierungsbeteiligung durch die AfD zu entgehen, ohne die politische Blockade im Landtag aktiv zu unterstützen. Die Spannung zwischen dem Wunsch nach politischer Neutralität und der Notwendigkeit, die eigene Disziplin in einer knappen Situationslage aufrechtzuerhalten, prägt die aktuelle Debatte innerhalb der Partei.

Auswirkungen auf die Landesregierungsbildung

Der Ausgang der Wahl am 8. Dezember hängt somit maßgeblich von der Disziplin der BSW-Abgeordneten und der Verfügbarkeit ihrer Führungsperson ab. Wenn keine zusätzlichen Unterstützung für Ulrich Siegmund gefunden wird und das BSW nicht diszipliniert Enthaltung übt, droht ein politisches Patt. Eine relative Mehrheit im dritten Wahlgang wäre dann ebenfalls nicht sicher, falls Stimmen an andere Kandidaten gehen oder ungültig bleiben.

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Sachsen-Anhalt befindet sich damit in einer einzigartigen politischen Konstellation, in der die Stimmabgabe kleiner Fraktionen das Schicksal der Landesregierung bestimmen kann. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Medien richtet sich nun auf die Frage, ob John Lucas Dittrich zeitnah zurückkehrt oder ob seine Stellvertreter die Kontrolle über die 14 BSW-Mandate im entscheidenden Moment übernehmen können. Die politische Landschaft des Landes wird sich in den kommenden Tagen grundlegend verändern, unabhängig vom konkreten Ergebnis der Wahl.