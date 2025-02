AfD-Spitzenkandidatin fordert Kassensturz bei Staatsausgaben und Druck auf Afghanistan in der Migrationspolitik

Beatrix von Storch, die Spitzenkandidatin der AfD in Berlin, fordert einen Kassensturz bei den deutschen Staatsausgaben und sieht Vorbildcharakter in der Migrationspolitik von Donald Trump.

Die AfD-Spitzenkandidatin für Berlin, Beatrix von Storch, fordert einen Kassensturz bei den deutschen Staatsausgaben , vergleichbar mit den Initiativen von Donald Trump und Elon Musk in den USA. Von Storch argumentiert, dass Deutschland ein Ausgabeproblem und kein Einnahmeproblem habe und es daher notwendig sei, genau zu prüfen, wohin das Geld fließt. Sie sieht ein erhebliches Sparpotenzial in der Vermeidung von Verschwendung und Missbrauch von Geldern.

Von Storch sieht auch in der Migrationspolitik die Möglichkeit, sich an den Vorbildcharakter Trumps zu orientieren. Sie plädiert dafür, Druck auf Länder auszuüben, um sie dazu zu bewegen, abgeschobene Menschen aufzunehmen, insbesondere in Bezug auf Afghanistan. Als Beispiele nennt sie die Einschränkung von Visa-Möglichkeiten, den Verzicht auf Kooperationen mit den Taliban sowie den Einsatz wirtschaftlichen Drucks. Im Rahmen der Serie 'Ihr Plan für Deutschland?' interviewt rbb24 Spitzenkandidaten aus Berlin und Brandenburg von Parteien mit Realchancen auf den Einzug oder Wiedereinzug in den Bundestag.





