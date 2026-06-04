Die AfD will bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September die stärkste Kraft werden und erstmals in Deutschland den Ministerpräsidenten stellen. Mit einem Budget von rund 1,5 Millionen Euro und 20 unterschiedlichen Slogans will die Partei ihre Ziele präsentieren. Der Straßenwahlkampf startet bereits am 14. Juni.

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat ihre Wahlkampagne für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September gestartet. Mit dem Slogan 'Alles ist möglich' will die Partei auf rund 50.000 Wahlplakate n ihre Ziele präsentieren.

Das erklärte Ziel der AfD ist es, die stärkste Kraft zu werden und erstmals in Deutschland in einem Bundesland den Ministerpräsidenten zu stellen. Hierfür benötigt sie jedoch zwischen 24 und 26 Prozent der Stimmen, um die absolute Mehrheit zu erreichen. Die AfD tritt mit 20 unterschiedlichen Slogans an, darunter 'Abschieben ab Minute eins.

' und 'Tanken ohne Tränen. ' Der Großteil der Kampagne wird über Spenden finanziert, wobei zwei Drittel davon von Frauen stammen. Landeschef Martin Reichardt (56) ist überzeugt, dass diese Kampagne den größten AfD-Wahlsieg in der Geschichte der Bundesrepublik einfahren und die CDU um Längen schlagen wird. Der Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (35) möchte 'unser altes, wunderschönes Land zurückhaben' und versichert, dass 'die blaue Welle von hier aus über das Land schwappen wird'.

Die AfD plant, am 11. Juli einen Parteitag abzuhalten, um das 100-Tage-Sofortprogramm einer möglichen Regierung Siegmund zu beschließen. Bereits am 14. Juni startet der Straßenwahlkampf mit der ersten von vier Simson-Ausfahrten in Tangermünde, bei der Siegmund selbst vornewegfahren wird





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